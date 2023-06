Ihr seid verwirrt über die Reihenfolge des Crossovers „Krise auf Erde X“? Wir zeigen euch, in welcher Reihenfolge ihr das Crossover schauen sollt.



Das Crossover-Event „Krise auf Erde X“ ist ein spektakuläres Zusammenkommen der beliebten Superheld*innen-Serien des US-amerikanischen Senders CW. In diesem epischen Ereignis treffen die Held*innen aus dem sogenannten „Arrowverse“ der Serien „Arrow“, „The Flash“, „Supergirl“ und „Legends of Tomorrow“ aufeinander, um gemeinsam gegen eine Bedrohung von einer alternativen Erde namens Erde X zu kämpfen. Dieses Crossover-Event – das sich über mehrere Episoden erstreckt – bietet eine mitreißende Geschichte voller Action, Spannung und dramatischer Wendungen. Wir verraten euch alles über „Krise auf Erde X“ und die empfohlene Reihenfolge, in der ihr die Folgen erleben solltet.

Neben dem „Arrowverse“ gibt es natürlich noch viele weitere Superheld*innen-Verfilmungen. In unserem Video zeigen wir euch, was die Darsteller*innen für tolle Dinge machen, wenn sie nicht gerade vor der Kamera stehen müssen.

„Krise auf Erde X“: Das ist die richtige Reihenfolge

Das Event „Krise auf Erde X“ besteht aus insgesamt vier Episoden, die in den jeweiligen Serien „Supergirl“, „Arrow“, „The Flash“ und „Legends of Tomorrow“ ausgestrahlt wurden. Jede Episode trägt zur fortlaufenden Handlung des Crossover-Events bei und bietet einzigartige Perspektiven der verschiedenen Superheldenteams, während sie sich zusammenschließen, um die Bedrohung von Erde X abzuwehren. Wenn ihr alle vier Teile in der richtigen Reihenfolge anschauen wollt, empfehlen wir euch dies über die Streaminganbieter Netflix und Amazon Prime Video. Während „Arrow“ und „Supergirl“ bei Netflix im Streaming-Abo verfügbar sind, beherbergt Amazon die einzelnen Episoden von „The Flash“ und „Legends of Tomorrow“. In unserer Liste haben wir euch die einzelnen Episoden verlinkt, damit ihr bequem zum jeweiligen Anbieter navigieren könnt.



„Krise auf Erde X“ Teil 1 („Supergirl“ Staffel 3 Folge 8): Im Streaming-Abo bei Netflix anschauen.



„Krise auf Erde X“ Teil 2 („Arrow“ Staffel 6 Folge 8): Im Streaming-Abo bei Netflix anschauen.

„Krise auf Erde X“ Teil 3 („The Flash“ Staffel 4 Folge 8): Im Streaming-Abo bei Amazon Prime Video anschauen.

„Krise auf Erde X“ Teil 4 („Legends of Tomorrow“ Staffel 3 Folge 8): Im Streaming-Abo bei Amazon Prime Video anschauen.

So wie die DC-Comics mit Batman und Flash, können auch die Marvel-Held*innen mit einigen starken Charakteren punkten:



Welche Serien gehören zu „The Flash“?

Das „Arrowverse“ – auch bekannt als das DC-TV-Multiversum – hat sich zu einem beliebten und fesselnden Serienuniversum entwickelt. Der Ursprung liegt in der Serie „Arrow“, in der Oliver Queen – alias Green Arrow – im Mittelpunkt steht. In der zweiten Staffel von „Arrow“ wird „The Flash“ eingeführt, und von dort aus begann das Universum zu wachsen. Während die Serie „Legends of Tomorrow“ einige Charaktere aus „Arrow“ einen neuen Look verpasste, weisen „Supergirl“, „Stargirl“ und „Batwoman“ jeweils starke Frauen in der Hauptrolle auf. Aber auch „Black Lightning“, „Superman & Loise“, „Vixen“, „Freedom Fighters“ und „Constantine“ gehören zum offiziellen „Arrowverse“ und haben ihre Fangemeinde gefunden.

Die Serien des „Arrowverse“ sind nicht nur in sich spannend, sondern bieten auch zahlreiche Crossover-Episoden, in denen die Charaktere aus verschiedenen Serien gemeinsam gegen Bedrohungen kämpfen. Es bleibt spannend, welche neuen Serien und Crossover-Ereignisse das „Arrowverse“ in Zukunft noch bringen wird.



Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.