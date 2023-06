Das Crossover "Krise der Parallelerden" vereint die Superheld*innen des DC-TV-Universums. Wir nehmen euch den Kampf der Reihenfolge ab.



Ein kosmisches Inferno bedroht das gesamte Multiversum im epischen TV-Crossover-Event „Krise der Parallelerden“. Basierend auf der legendären Comic-Miniserie von DC Comics vereint dieses aufregende Spektakel die beliebtesten Superheld*innen des DC-TV-Universums in einem ultimativen Kampf, um das Überleben der Realität. Als eine mysteriöse Macht die Parallelwelten angreift und das Gleichgewicht des Multiversums ins Wanken bringt, müssen sich die ikonischen Charaktere aus „Arrow“, „The Flash“, „Supergirl“, „Legends of Tomorrow“ und anderen Serien zusammenschließen, um diese existenzielle Bedrohung abzuwehren. In den nachfolgenden Abschnitten verraten wir euch die richtige Reihenfolge, in der ihr euch das Crossover-Event anschauen könnt, um keinen Handlungspunkt zu verpassen.



„Krise der Parallelerden“: Das ist die richtige Reihenfolge

Unsere Reihenfolge berücksichtigt die chronologische Abfolge der Episoden und sorgt dafür, dass die Handlung von „Krise der Parallelerden“ in sich schlüssig ist. Dennoch solltet ihr beachten, dass es auch einige zusätzliche Episoden und Rückblenden in den Serien geben kann, die zur Gesamtgeschichte beitragen, jedoch nicht unbedingt für das Verständnis des Crossover-Events erforderlich sind. Es ist also immer gut, die jeweiligen Superheld*innen-Geschichten zu kennen. Alle Serien in unserer Liste könnt ihr entweder bei Amazon Prime Video oder bei Netflix im Abonnement anschauen.



In welcher Reihenfolge sollte man die DC-Serien schauen?

Generell ist es egal, mit welcher Serie ihr in das DC-Universum einsteigt, da alle Ableger in sich geschlossen die Geschichten der jeweiligen Held*innen erzählen. Wenn ihr die DC-Serien in der empfohlenen Reihenfolge schauen wollt, könnt ihr wie folgt vorgehen:

„Arrow“: Die Serie markiert den Anfang des DC-TV-Universums und erzählt die Geschichte von Oliver Queen (Stephen Amell) alias Green Arrow.

„The Flash“: Diese Geschichte dreht sich um den schnellsten Mann der Welt – Barry Allen (Grant Gustin) – und befasst sich mit Superkräften, Zeitreisen und Parallelwelten. „Supergirl“: Die Serie über Kara Zor-El (Melissa Benoist) – die Cousine von Superman – entdeckt auf der Erde ihre Kräfte und kämpft als Supergirl für das Gute. „Legends of Tomorrow“: Eine Gruppe von Held*innen und Schurk*innen reist durch die Zeit, um das Universum vor Bedrohungen zu schützen. „Batwoman“: Hier übernimmt Kate Kane (Javicia Leslie) das Fledermaus-Kostüm und verteidigt Gotham City gegen allerhand fiese Schurken. „Black Lightning“: Der ehemalige Schuldirektor Jefferson Pierce (Cress Williams) setzt seine Kräfte ein, um Washington zu schützen: Hier im Netflix-Abo anschauen. „Stargirl“: Die Serie über eine junge High-School-Schülerin (Brec Bassinger), die das Vermächtnis eines Helden übernimmt und gegen das Böse kämpft: Hier im Streaming-Abo bei Amazon Prime Video streamen. „Superman & Lois“: Eine Geschichte, die das Leben von Clark Kent (Tyler Hoechlin) und Lois Lane (Elizabeth Tulloch) als Eltern und Superhelden beleuchtet: Im Amazon Prime Video-Abo streamen.

Diese empfohlene Reihenfolge berücksichtigt sowohl die chronologische Erzählstruktur, als auch mögliche Crossover-Episoden zwischen den Serien. Es ist nochmals wichtig anzumerken, dass dies nur eine empfohlene Reihenfolge ist. Wenn ihr euch nur für bestimmte Geschichten des Universums interessiert, steht euch bei eurem Serienmarathon niemand im Weg.



