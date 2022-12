Einen Tag vor Weihnachten braucht ihr noch schnell ein paar letzte Geschenke? Dann solltet ihr einen Blick auf die Last-Minute-Weihnachts-Angebote bei Amazon werfen. Dort und auch bei einigen anderen Händlern bekommt ihr gerade umfangreiche Rabattaktionen. Welche Angebote sich lohnen, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Die besten Last-Minute-Angebote kurz vor Weihnachten bei Amazon & Co

Black Friday ist vorbei, doch wem noch Weihnachtsgeschenke fehlen, der kann bei Amazon, aber auch Saturn und MediaMarkt weiterhin sparen. Amazon hat seine Last-Minute-Geschenke-Aktion gestartet (Aktion bei Amazon ansehen) und verspricht eine pünktliche Lieferung zu Weihnachten für die meisten Produkte. Erkennbar ist das auf der jeweiligen Produktseite, dort steht dann „Lieferung noch vor Weihnachten“ oder „Kommt nach Weihnachten“.

Immer geht natürlich ein Amazon-Gutschein, den ihr euch auch noch 5 Minuten vor der Bescherung ausdrucken könnt. Aber auch Saturn und MediaMarkt haben ihre Prospekt-Angebote erneuert. Dort könnt ihr noch bis 24.12. (14 Uhr) nach Herzenslust shoppen und eure Bestellung wahlweise auch im Markt abholen.

Ebenfalls eine gute Idee für Kurzentschlossene: Ihr könnt euch Playstation-Store-Guthaben, z.B. im Wert von 50 Euro, mit etwa 15 Prozent Rabatt sichern (Angebot bei Amazon ansehen). Lasst euch vom Amazon-Angebotstitel nicht verwirren: Das Angebot gilt für normales PSN-Guthaben, was universell im Playstation Store einsetzbar ist und nicht unbedingt in FIFA-Punkte umgewandelt werden muss.

Wir haben uns die Aktionen ganz genau angesehen und die Preise mit denen anderer Händler verglichen. Folgende Produkte sind gerade in keinem anderen Shop günstiger erhältlich (Quelle: idealo.de):

Amazon-Devices

Besonders beliebt unter den Last-Minute-Angeboten sind natürlich Amazons hauseigene Geräte mit Sprachassistentin Alexa (bei Amazon ansehen). Vor allem bei den Preisen für Echo-Geräte wurde ordentlich der Rotstift angesetzt.

Echo Dot (3. Generation) Statt 49,99 Euro UVP: Intelligenter Lautsprecher mit Alexa. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.12.2022 07:04 Uhr

Der neue Echo Dot (5. Generation, 2022) Statt 59,99 Euro: Smarter Lautsprecher mit Alexa. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.12.2022 20:22 Uhr

Echo Show 5 (2. Generation, 2021) Statt 84,99 Euro UVP: Smart Display mit Alexa und 2-MP-Kamera. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.12.2022 20:32 Uhr

Fire TV Cube Statt 119,99 Euro UVP: 4K-Streaming-Mediaplayer mit Alexa-Sprachsteuerung, Hexa-Core-Prozessor, Unterstützung für Dolby Vision, HDR, HDR10+ und immersives Dolby Atmos-Audio. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.12.2022 07:23 Uhr

Das neue Fire HD 8 Tablet Statt 114,99 Euro UVP: Günstiges Einsteiger-Tablet mit 8-Zoll-HD-Display, 32 GB Speicher und 2 GB RAM. Mit Werbung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.12.2022 19:14 Uhr

Fire HD 10 Tablet Statt 149,99 Euro UVP: Günstiges Einsteiger-Tablet mit 10,1 Zoll Full-HD-Display, 32 GB Speicher und 3 GB RAM. Mit Werbung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.12.2022 01:07 Uhr

Smartphones, Tablets & Smartwatches

Apple Watch SE (1. Gen, GPS, 40 mm) Statt 279,99 Euro UVP: Smartwatch mit Sportarmband, diversen Fitnessfunktionen und Herzfrequenzmesser. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.12.2022 04:12 Uhr

Samsung Galaxy Watch 4 (44mm) Statt 299 Euro UVP: Smartwatch mit 1,4-Zoll-Display, Wear OS by Google, Aluminium Gehäuse, GPS, Akkulaufzeit bis 40 Stunden, NFC, Staub- & Spritzwassergeschützt. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.12.2022 06:59 Uhr

Fitbit Charge 4 Statt 99,99 Euro UVP: Fitnesstracker mit NFC, integriertem GPS und kontinuierlicher Herzfrequenzüberwachung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.12.2022 04:03 Uhr

Fernseher & Konsolen

50 Euro PlayStation Store Guthaben (PSN) Statt 50 Euro: Jetzt PSN-Guthaben direkt bei Amazon mit ~15 Prozent Rabatt sichern. Auch andere Werte verfügbar. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.12.2022 07:24 Uhr

PS5 "God of War: Ragnarök"-Bundle (Voucher) PlayStation 5 (Disc Edition) mit dem Spiel "God of War: Ragnarök" zum Vorbestellen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.12.2022 19:24 Uhr

LG 65NANO869PA (65 Zoll) Statt 1.599 Euro UVP: NanoCell 4K-Fernseher mit Cinema HDR, Bildaktualisierungsrate 120 Hz und Smart-TV-Funktionen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.12.2022 09:35 Uhr

Philips 50PUS8507/12 (50 Zoll) Statt 899 Euro UVP: 4K-Fernseher mit HDR10+, 60 Hz, Dolby Vision & Atmos, 3-seitigem Ambilight, Smart-TV-Funktionen und Triple Tuner. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.12.2022 07:09 Uhr

LG Electronics 50UP75009LF (50 Zoll) Statt 639 Euro UVP: 4K-Fernseher mit 60 Hz Bildwiederholfrequenz, Smart-TV-Funktionen mit webOS 6.0 (LG ThinQ) und Apple Airplay 2. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.12.2022 00:22 Uhr

LG 50NANO796PC NanoCell TV (50 Zoll) Statt 829 Euro UVP: 4K-Fernseher mit Smart-TV-Funktionen, webOS 6.0 mit LG ThinQ, Active HDR mit HDR10 Pro und nativer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.12.2022 06:53 Uhr

Lautsprecher

Sony WH-1000XM5 Statt 419 Euro UVP: kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer mit 30h Akku, Touch Sensor, Mikrofon und Schnellladefunktion. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.12.2022 18:44 Uhr

Apple HomePod Mini Statt 99 € UVP: Smart Speaker, WLAN Lautsprecher mit Bluetooth 5.0 und Freisprechfunktion in den Farben Blau, Rot und Gelb. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.12.2022 09:28 Uhr

JBL Bar 2.1 Deep Bass Statt 379 Euro UVP: 2.1 Soundbar mit 300 Watt Leistung, Subwoofer, Dolby Digital, Bluetooth & WLAN. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.12.2022 06:51 Uhr

Marshall Stanmore II Bluetooth-Lautsprecher Statt 369 Euro UVP: Stylischer Lautsprecher im Retro-Design. Inklusive Bluetooth 5.0 und aptX. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.12.2022 01:10 Uhr

JBL Charge Essential 2 Statt 149,99 Euro UVP: Bluetooth-Lautsprecher in Schwarz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.12.2022 07:13 Uhr

PC & Speicher

SanDisk Ultra Flair (256 GB) Statt 25,99 Euro: USB 3.0 Flash-Laufwerk mit robustem und elegantem Metallgehäuse und Passwortschutz, bis zu 150 MB/s. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.12.2022 09:38 Uhr

Asus Chromebook Flip C433TA-AJ0228 (14 Zoll) Statt 649 Euro UVP: Notebook mit Full-HD-Display, m3-8100Y, 8GB RAM,128GB eMMC und ChromeOS. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.12.2022 09:28 Uhr

Apple Mac mini (MXNG2D/A) Statt 1.259 Euro UVP: Mini PC mit macOS, Intel Core i5 Prozessor, 8 GB RAM, 512 GB SSD und Intel UHD Graphics 630. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.12.2022 09:34 Uhr

Cooler Master CK530 V2 Statt 71,89 Euro: Mechanische Gaming-Tastatur ohne Nummernblock, kabelgebunden, mit RGB-Beleuchtung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.12.2022 19:05 Uhr

Logitech G432 Statt 79,99 Euro UVP: Kabelgebundenes Gaming Headset. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.12.2022 07:21 Uhr

Corsair HS70 Statt 119,99 Euro UVP: Kabelloses Over-Ear Headset mit Bluetooth. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.12.2022 06:53 Uhr

HyperX Cloud II Wireless Statt 169,99 Euro UVP: Gaming-Headset mit Stummschaltung fürs Mikrofon und bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit. Kompatibel mit PlayStation 4, PC und Xbox One. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.12.2022 01:23 Uhr

Canon Pixma TS5355a Statt 125 Euro UVP: Tintenstrahl Multifunktionsdrucker mit WLAN. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.12.2022 07:00 Uhr

Haushalt & Smart Home

De'Longhi ECAM 22.105.B + 100 € Filial-Gutschein Statt 499 Euro UVP: Kaffeevollautomat mit Milchaufschäumdüse für Cappuccino, Direktwahltasten für Espresso und Kaffee, 2-Tassen-Funktion, 1,8 Liter Wassertank. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.12.2022 08:57 Uhr

Kärcher VC 4 Cordless Home Statt 209,99 Euro UVP: Akku-Handstaubsauger mit 2 Saugstufen, Laufzeit: bis zu 30 min., Gewicht: 2,3 kg, inkl. 21,6 V Akku, Ladegerät, Wandhalterung, Boden- und Fugendüse, 2-in-1-Staubbürste. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.12.2022 07:16 Uhr

Irobot Roomba i5658 Saugroboter Statt 649 Euro UVP: Staubsaugroboter mit Absaugstation, App-Steuerung und fortschrittlicher Navigation. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.12.2022 07:09 Uhr

Heidelberg Wallbox Energy Control 7.5M Statt 840 Euro UVP: Ladestation für Elektrofahrzeuge, 11 kW bei 16 A, Kabellänge: 7,5 m. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.12.2022 09:28 Uhr

Beko WML 71465 S Statt 759 Euro UVP: Waschmaschine mit 7 kg Kapazität, 1400 U/Min. und Energieeffizienzklasse A. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.12.2022 07:16 Uhr

Weihnachten 2022: Die besten aktuellen Handyverträge

Auch Handyverträge mit und ohne Smartphone dazu könnt ihr euch auch noch nach Black Friday besonders günstig bei diesen Angeboten sichern:

Günstige Smartphones mit Vertrag

Wer es auf ein neues Smartphone abgesehen hat, hat gleich vier Top-Angebote zur Auswahl, wahlweise mit Android- oder Apple-Gerät und im Telekom, Vodafone oder o2-Netz.

Google Pixel 7 Pro (128 GB) + Google Chromecast HD mit Freenet Telekom green LTE (20 GB LTE) für 36,99 Euro im Monat (Angebot bei MediaMarkt ansehen) Xiaomi Redmi Note 11 Pro (128 GB) + Kopfhörer mit Blau (o2) Allnet XL (10 GB LTE) für 16,99 Euro im Monat (Angebot bei Blau ansehen) iPhone 14 (128 GB) mit o2 Free L Boost (120 GB 5G) für 49,99 Euro im Monat (Angebot bei Sparhandy ansehen)

Die besten SIM-only-Angebote

Wann finden Black Friday & Cyber Monday 2023 statt?

Der Black Friday findet 2023 am 24. November statt. Doch das ist nicht das einzige Datum, das sich Schnäppchenjäger rot im Kalender markieren sollten, denn: Nach Black Friday ist vor Cyber Monday, der folglich auf Montag, den 27.11.2023 , fällt. Händler wie Amazon, MediaMarkt, Otto und Co. fangen allerdings schon ein paar Tage früher an, sodass sich der Singles Day am 11.11.2023 mittlerweile als Startschuss in die vorweihnachtliche Shopping-Saison etabliert hat. Hier nochmal alle wichtigen Termine für 2023 auf einen Blick:

11.11.2023: Singles Day

Singles Day 24.11.2023: Black Friday

Black Friday 27.11.2023: Cyber Monday

Auch unter anderen Bezeichnungen wie Cyberweek, Red Friday oder Black November versprechen Amazon, MediaMarkt, Apple und andere Händler/Hersteller um den Black Friday 2023 herum die besten Angebote des Jahres.

Black Friday 2023 in Deutschland: Welche Angebote wird es geben?

Während es sich beim Prime Day um ein Amazon-exklusives Event handelt, mischen am Black Friday alle Händler mit. Dadurch ergibt sich nicht nur eine extrem hohe Angebotsdichte, sondern auch -vielfalt. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass bei unseren Lesern und Leserinnen vor allem diese Angebote beliebt sind – und sie werden bestimmt in ähnlicher Form auch am Black Friday und Cyber Monday 2023 in Deutschland wiederkehren:

Welche Händler haben Aktionen am Black Friday geplant?

Amazon ist sicherlich einer der prominentesten Händler, wenn es um den Black Friday bzw. Cyber Monday geht. Aber auch MediaMarkt, Saturn, Otto und viele andere Onlineshops sowie lokale Läden zünden im November ein wahres Schnäppchen-Feuerwerk. Das sind die wichtigsten Aktionen der vergangenen Jahre auf einen Blick:

Wie bereite ich mich auf den Black Friday bei Amazon vor?

6 essenzielle Tipps für Black-Friday-Schnäppchen Abonniere uns

auf YouTube

Um optimal vorbereitet in die Rabattschlacht zu ziehen und das maximale Sparpotential auszuschöpfen, solltet ihr folgende Dinge tun:

Nicht-Mitglieder bei Amazon Prime sollten den Gratis-Monat (hier anmelden) kurz vor Event-Start nutzen. Legt euch vorab Wunschlisten mit Produkten an, die ihr kaufen wollt und installiert die Amazon-App. Dann werdet ihr benachrichtigt, sobald euer Wunschprodukt am Black Friday günstiger zu haben ist. Amazon-Angebote, die in Kürze starten, können beobachtet werden. Auch dann bekommt ihr eine Push-Benachrichtigung, sobald es losgeht. Power-Shopper können sich zudem den Amazon Assistant installieren. Das ist eine Erweiterung für euren Browser, die euch dabei hilft, Angebote zu finden. Wichtiger Tipp: Preise vergleichen lohnt sich, ist aber auch anstrengend. Ihr könnt euch die Mühe sparen, indem ihr regelmäßig bei den GIGA Deals reinschaut. Wir berichten nur über Black-Friday-Schnäppchen, die konkurrenzlos günstig sind. Falls ihr doch selbst Preise vergleichen wollt: Erst das Produkt in den Warenkorb legen, dann bei idealo, Geizhals und Co. reinschauen. Ansonsten ist der Artikel ausverkauft, bevor ihr erfahren habt, ob es überhaupt ein Schnäppchen war. Generell gilt: Tagesdeals sind interessanter als Blitzdeals, aber auch Tagesangebote können innerhalb weniger Minuten ausverkauft sein! Vor allem heißbegehrte Konsolen-Bundles waren in der Vergangenheit in Windeseile vergriffen. Clevere Schnäppchenjäger wissen, dass die besten Angebote unter den Amazon Warehouse Deals zu finden sind. Am Black Friday gibt's nochmal bis zu 30 Prozent Rabatt auf die ohnehin schon reduzierten Versandrückläufer. Ein Reinschauen lohnt sich also, aber ihr solltet zügig zuschlagen, denn bei den Deals im Amazon Warehouse handelt es sich um Einzelstücke. Was weg ist, ist weg.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.