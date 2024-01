„Leave the World Behind“: Das Ende des Netflix-Hits erklärt

Der Thriller „Leave the World Behind“ sorgte gerade wegen seinem Ende für viel Verwirrung. Wir erklären euch das Finale des Films leicht verständlich.



Mit „Leave the World Behind“ schuf der Regisseur Sam Esmail für Netflix einen Endzeit-Film, der sich nicht hinter seinen Vorbildern verstecken muss. Eine bedrückende Atmosphäre, verschlossene Charaktere, sowie eine stimmige Musik konnten viele Zuschauende auf Netflix begeistern. Der Film konnte sich lange in den Top 10 der Netflix-Charts halten. Das Ende des Films lässt jedoch sehr viel Platz für wilde Spekulationen. Wir bringen für euch, Licht ins Dunkel der Handlung.

Was passiert am Ende von „Leave the World Behind“?

+++ Achtung: Es folgen Spoiler zum Finale von „Leave the World Behind“! +++

Der Netflix-Film „Leave the World Behind“ endet mit einer offenen und mysteriösen Szene, die viele Fragen aufwirft. Da Rosies (Farrah Mackenzie) Bruder Archie (Charlie Evans) plötzlich seine Zähne verliert, fahren Clay (Ethan Hawke) und George (Mahershala Ali) zu einem Nachbarn, um Medikamente für ihn zu besorgen. Daraufhin enthüllt George, dass er ein ehemaliger Regierungsbeamter ist und mehr über die Katastrophe weiß, von der die Welt gerade heimgesucht wird.

Der Film endet mit einer Szene, in der Rosie in einem entdeckten Bunker eine Folge von „Friends“ auf einem alten Fernseher anschaut, während der Titelsong „I’ll Be There for You“ läuft. Da das Buch, auf dem der Film basiert, das Ende ebenso offen lässt, muss an dieser Stelle spekuliert werden, wie die Geschichte ausgeht. Auf der einen Seite könnte der Titel des Songs eine Chance auf Hoffnung darstellen, ebenso wie der Bunker, der voller Konserven ist und den Familien Schutz bietet. Der Song könnte aber auch darauf hindeuten, dass sie anfangen sollten, sich gegenseitig zu vertrauen und nicht gegeneinander, sondern füreinander handeln sollten. Es bleibt also eurer Interpretation überlassen, wie die Geschichte weitergeht.

Wird „Leave the World Behind“ fortgesetzt?

Ob es eine Fortsetzung von „Leave the World Behind“ geben wird, ist noch nicht bekannt. Es wird auch daran liegen, wie erfolgreich der Film bei Netflix ist und ob die Produzentinnen und Produzenten eine eigene Geschichte für einen zweiten Teil entwickeln können. Regisseur Sam Esmail bevorzugt allerdings offene Enden, um Gesprächsstoff zu erzeugen und die Zuschauer zur eigenen Kreativität und zum Denken zu animieren. Aktuell scheint der Regisseur an keiner Fortsetzung interessiert zu sein. Zudem gibt es keine weitere Buchvorlage, auf der sich ein Film stützen könnte. Wenn es aber doch eine Fortsetzung geben sollte, wäre diese frühestens ab Anfang 2025 zu erwarten.



