Die Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Collector's Edition ist jetzt schon heiß begehrt. Wo ihr diese kaufen könnt, erfahrt ihr hier.

Mit Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint das nächste große Werk von Nintendo. Euch erwarten neue Abenteuer und eine Collector's Edition, die sich für jeden Fan bestimmt lohnt. Was der genaue Inhalt sein wird und welche Überraschungen noch auf euch warten, erfahrt ihr hier. Außerdem erhaltet ihr einen kleinen Einblick in die Handlung.

Seht euch unbedingt den finalen Trailer zu Legend of Zelda: Tears of the Kingdom an. Möglicherweise entdeckt ihr ein paar interessante Details, die andere übersehen haben.



Was ist der Inhalt der The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Collector’s Edition?

Ab dem 12. Mai sollt ihr euch wieder per Switch mit Link ins Abenteuer stürzen können. Beim Nintendo Store könnt ihr die Collector's Edition für einen angemessenen Preis kaufen, sobald diese vorrätig ist. Teurer ist sie allerdings auch bei Kaufland oder Ebay verfügbar (hier der Preisvergleich). Leider ist sie bei Amazon momentan nicht vorrätig. The Legend of Zelda: Tears oft the Kingdom Collector’s Edition enthält einiges, das sich lohnen könnte.

Folgende Artikel sind in der Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Collector's Edition enthalten:

das Spiel

eine Steelbook-Hülle

vier Pins

ein Artbook

ein Iconart-Stahlposter

die Collector’s Box

Was erwartet euch in Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

Natürlich ist noch nicht viel zur Handlung bekannt. Ganondorf wird der Antagonist sein und die Welt in Unruhe versetzen. Außerdem scheint er eine weitere Gestalt zu haben, wodurch der Charakter noch bösartiger wirkt. Beim Trailer waren zwei Versionen von Link zu sehen, möglicherweise steht also eine Zeitreise im Fokus der Geschichte. Falls ihr den Vorgänger noch nicht gespielt habt, könnt ihr ihn gern nachholen und bei Amazon erwerben.

Weitere Infos zu Legend of Zelda: Tears of the Kingdom im Überblick

Der Durchschnittspreis der Collector’s Edition beträgt 129,99 Euro bis 149,99 Euro.

Die offene Welt soll ein wenig von Read Dead Redemption inspiriert sein.



Seit dem 28. April 2023 könnt ihr eine Nintendo Switch OLED im Stil des Zelda-Looks bei Amazon erwerben.

Es wird auch einen Pro-Controller sowie eine Tragetasche im Zelda-Look geben.

