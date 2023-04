Mit dem nahenden Release Date zu The Legend of Zelda – Tears of the Kingdom wächst die Vorfreude immer weiter. Die wichtigsten Details gibt's bei uns.

Voraussichtlich am 12. Mai stürzt sich Link in The Legend of Zelda – Tears of the Kingdom auf der Nintendo Switch erneut ins Abenteuer. Gerade durch den letzten Trailer zum Spiel hat Nintendo noch einmal viel gezeigt und wenig verraten, was Serienfans zu wilden Spekulationen verleitet. Erneut seid ihr nämlich in dem Hyrule unterwegs, das ihr möglicherweise bereits aus The Legend of Zelda – Breath of the Wild kennt. Der große Unterschied: es geht in die Luft! Zusätzlich erscheint am gleichen Tag übrigens auch eine Collector's Edition zu The Legend of Zelda – Tears of the Kingdom.

Nachfolgend könnt ihr euch den finalen Trailer vor dem Release von The Legend of Zelda – Tears of the Kingdom noch einmal ansehen.

The Legend of Zelda – Tears of the Kingdom: Worum geht es im heiß erwarteten Nachfolger?

So wirklich lässt sich das noch gar nicht sagen, denn Nintendo hält sich bezüglich der Geschichte von Tears of the Kingdom ziemlich bedeckt. Grob umrissen ist jedoch klar, dass der größte Bösewicht der Reihe zurückkehrt. Nachdem ihr in Breath of the Wild gegen die Verheerung Ganon gekämpft habt, beansprucht nun Ganondorf wieder das Land Hyrule für seine dämonischen Zwecke und setzt alles daran, euch und Zelda zu vernichten.

The Legend of Zelda – Tears of the Kingdom: Auf welche Neuerungen könnt ihr euch freuen?

Ein weiterer Trailer zu Tears of the Kingdom hielt vor wenigen Wochen in Sachen Gameplay einige Überraschungen für euch bereit. Die sogenannte „Ultrahand“ stellt dabei die bisher größte bekannte Neuerung dar – neben den Himmelsinseln natürlich. Mit jener könnt ihr euch eigene Fahrzeuge bauen oder Gegenstände miteinander kombinieren, um zum Beispiel widerstandsfähigere Waffen zu craften. Dementsprechend ist klar: auch in Tears of the Kingdom gibt es wieder zerbrechliche Waffen.

Des Weiteren zeigte Serien-Produzent Eiji Aonuma unter anderem in einem Video, das ihr bei Objekten zusätzlich die Zeit zurückdrehen könnt.

The Legend of Zelda – Tears of the Kingdom: Kehren Tempel zurück?

Offiziell bestätigt hat Nintendo es zwar nicht, aber es scheint naheliegend, dass es in The Legend of Zelda – Tears of the Kingdom wieder richtige Tempel geben wird. Die Szenen des aktuellen Trailers lassen das vermuten – gerade auch deswegen, weil mehrere Bosse zu sehen sind, sowie spezielle Areale, die eine gewisse Tempelatmosphäre versprühen. Viele Zelda-Liebhaber wünschen sich Tempel zurück, wo es doch in Breath of the Wild lediglich die Titanen gab. Jene waren zwar etwas Neues, ähnelten sich im Kern aber zu sehr und waren im Vergleich zu den Tempeln anderer Zelda-Spiele ziemlich kurz.

Stellt euer Wissen zum Zelda-Universum mit diesem Quiz auf die Probe.

