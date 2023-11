LEGO Star Wars an Black Friday: Kolossales Mandalorian Raumschiff hier 125 € günstiger

Für alle LEGO- und „Star Wars“-Fans birgt der Black Friday besondere Schnäppchen. Dazu zählt das beliebte Raumschiff des Mandalorianers, die „Razor Crest“.

LEGO Facts

Die „Star Wars“-Serie „The Mandalorian“ auf Disney+ gehört zu den Lieblingsserien der Fans. Das liegt nicht bloß am Mandalorianer selbst oder seinem Partner Grogu, sondern auch an seinem Raumschiff, der „Razor Crest“. Aus LEGO beeindruckt die „Razor Crest“ aufgrund der detailgetreuen Umsetzung sowie der Möglichkeit, auch das Innere des Raumschiffs zu begutachten. Der Anbieter proshop.de bietet euch das LEGO-Set „The Razor Crest“ mit einem Rabatt von 22 Prozent an.

LEGO The Razor Crest

„The Razor Crest“ von LEGO: Was bietet euch das Angebot zum Black Friday?

„The Mandalorian“-Liebhaber dürften von Anfang an ein Auge auf die „Razor Crest“ des Kopfgeldjägers geworfen haben. Das LEGO-Set tritt nicht nur mit beeindruckender Größe in Erscheinung, sondern bietet zusätzlich spezielle Miniaturen bekannter Serien-Charaktere. Feinheiten, wie das Öffnen der Frachtluke, ermöglichen die Nachstellung jetzt schon ikonischer Szenen aus der Serie. Die folgenden Inhalte erwarten euch mit dem Kauf des LEGO-Sets „The Razor Crest“:

insgesamt 6.187 Bausteine

besondere LEGO-Steine für das Innere der „Razor Crest“, wie ein Waffenschrank, Sitzplätze oder das Steuerpult

fünf Miniaturen: der Mandalorianer, Grogu, Mythrol, Kuiil, Blurrg

das bis dato größte LEGO-Modell der „Razor Crest“

das fliegende Gefährt von Grogu

Ihr könnt von „The Mandalorian“ nicht genug bekommen? Im Video unserer Kino.de-Kollegen beleuchten wir zwölf spannende und gleichzeitig kuriose Fakten für euch.

Alternatives „Razor Crest“-Set

Da es sich um ein Black-Friday-Angebot handelt, solltet ihr schnell agieren und euch dieses LEGO-Set zeitnah sichern. Sollte der Preis euer Budget aber übersteigen, bietet der Online-Händler Amazon auch andere Modelle der „Razor Crest“. Das „Star Wars Razor Crest“-Set kostet 149,99 Euro und ist eine deutlich günstigere, aber auch kleinere Alternative.