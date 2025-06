Mit diesem Kartenspiel macht ihr euch keine Freunde – und das macht richtig Spaß

„Frantic“ lässt mich richtig böse sein

Ich bin ja eigentlich ein friedliebender Typ. Streit und fieses Verhalten mag ich eigentlich gar nicht. Aber ich mag es, wenn Spiele eben solche Verhaltensweisen, auf spielerische und nicht ernste Weise, fördern. Dadurch entstehen am Spieltisch eben ganz andere, teilweise völlig neue Dynamiken, selbst bei eingeschworenen Gruppen. Und genau das mag ich an „Frantic“ sehr.



Vor allem am Anfang wusste ich nämlich noch gar nicht so richtig, was da auf mich zukommt. Dann kamen die ersten Spielrunden mit meiner Freundin und auch meiner Familie und es entflammte eine gewisse Lust, meinen Mitspielenden alles Schlechte auf die Hand zu schicken, was „Frantic“ mir bietet. Wenn das mit der „Fuck you“-Karte klappt, ist das ein wahnsinnig tolles Erlebnis – ich kann es nur empfehlen! :D



Darüber hinaus ist das Spiel wirklich schnell erklärt und die Spielrunden fließen nur so dahin. Lohnt sich dahingehend auch als Spiel für zwischendurch oder Absacker, wenn ihr längere Spieleabende mit mehreren Leuten plant. Schaut euch „Frantic“ unbedingt an, wenn ihr nach Kartenspielen sucht, die bewährte Mechaniken nutzen und weiterentwickeln. Und wenn ihr mehr wollt, gibt es bereits einige Erweiterungen für euch.



Also werft euch in eure ersten Partien und ich wünsche euch, dass ihr eben nicht die Arschkarte zieht. Na ja, doch, eigentlich will ich das. Und wenn ihr sie nicht zieht, bekommt ihr sie garantiert von mir! Muahahaha!