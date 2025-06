Amazon-Kunde kann es nicht fassen: „DHL klaut meine Bluetooth-Box“

Immerhin hat der Amazon-Support das Problem schnell und anstandslos gelöst.

Amazon-Kunde bestellt Bluetooth-Box – DHL entsorgt die Sendung

Das hatte sich Reddit-Nutzer CountableFiber wahrscheinlich anders vorgestellt. Auf Amazon bestellte er einen JBL Charge 6 – Kostenpunkt: knapp 185 Euro. Kurze Zeit später ging das Paket mit DHL auf die Reise, kam aber niemals bei ihm an. Drei Tage nach der Aufgabe der Bestellung dann der Schock: DHL hat die Sendung entsorgt, „da der Inhalt fehlte“ – diese Information konnte CountableFiber der Sendungsverfolgung in der „Post & DHL“-App entnehmen.

Vermutung: DHL-Mitarbeiter hat den Bluetooth-Lautsprecher entwendet

Seine Vermutung: Einer der DHL-Mitarbeiter konnte durch die Verpackung des Lautsprechers erahnen, was im Paket ist und hat es kurzerhand geöffnet und den JBL Charge 6 entwendet. Einen Beweis für seine These hat er jedoch nicht. Die Vermutung ist jedoch nicht vollkommen abwegig.

Alternativ ist es natürlich auch möglich, dass die Sendung während des Transports beschädigt wurde und die Box herausgefallen ist. Laut der Sendungsverfolgung müsste die Beschädigung dann jedoch direkt an der ersten Transportstation aufgetreten sein. Eine weitere These: Ein Amazon-Mitarbeiter hat den Lautsprecher bei der Paketabfertigung entwendet, die Bestellung aber weiter verarbeitet. Aber auch hierfür gibt es keine stichhaltigen Beweise.

Immerhin, CountableFiber bleibt nicht auf dem Schaden sitzen. Der Amazon-Support hat sich nicht lange bitten lassen und direkt eine Ersatzsendung abgeschickt, die nach kurzer Zeit bei ihm eintraf.

In den Kommentaren unter dem Post erwähnen viele weitere Nutzer, dass der Amazon-Support in solchen und ähnlichen Fällen ihnen schnell und einfach Ersatz anbot – Kulanz wird beim Versandriesen in diesen Situationen anscheinend also großgeschrieben.

