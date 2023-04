Viele erinnern sich noch gern an die Zeiten zurück, in denen Handys mit Tasten bedient wurden und bei denen der Akku wochenlang hielt. Andererseits will aber auch jeder seine Lieblings-Apps nutzen. Warum nicht beides? Wir stellen euch Tastenhandys vor, die WhatsApp, Facebook und weitere Apps bieten.

Neben der einfachen Bedienbarkeit gibt es noch andere Gründe, die für ein Tastenhandy sprechen: Durch die sparsameren Displays brauchen sie weniger Strom, die Akkus halten meist viel länger als bei Smartphones und sind zudem teilweise wechselbar. Weil sie in der Regel weniger Internetdienste unterstützen, eignen sie sich zum „Digital Detox“. Sie liegen irgendwo zwischen einem „Dumbphones“ und den üblichen Smartphones, womit sie das Beste aus beiden Welten vereinen.

Sicher, standhaft, schick und mit App-Store: Gigaset GL7

Das Gigaset GL7 ist ein attraktives 4G-Klapphandy, das auch als „Seniorenhandy“ geeignet ist, da es über eine Notruftaste verfügt, große Tasten hat und alles in einer gut lesbaren Schriftgröße anzeigt. Dank des von Firefox entwickelten Betriebssystems KaiOS könnt ihr es mit zusätzlichen Apps aufrüsten und so mit diesem Tastenhandy etwa WhatsApp, Facebook, Twitter oder Google Maps nutzen.

Die Standzeit beträgt bis zu 300 Stunden und das Gerät kann zwischendurch auch in die mitgelieferte Ladestation gestellt werden. Eine 2-MP-Kamera sorgt für brauchbare Bilder und Bluetooth beziehungsweise WLAN sorgen für eine gute Verbindung.

Günstig, modern, erweiterbar: myPhone Up Smart LTE

Zuallererst spricht das Design für das Handy „myPhone Up Smart“. Es ist schlank und mit einem Gewicht von 120 Gramm kein „Backstein in der Hosentasche“. Der Akku leistet zwar nur 1.200 mAh, aber dafür lässt sich das Gerät mit USB-C schnell wieder laden.

Das Betriebssystem KaiOS sorgt auch hier für eine umfangreiche Versorgung mit Apps, sodass ihr neben WhatsApp oder Facebook auch auf Google Maps oder Spiele zugreifen könnt. Mit 2 SIM-Karten könnt ihr zwischen privater und geschäftlicher Nutzung trennen. Über Bluetooth lässt sich etwa einen Kopfhörer mit dem Gerät verbinden. Eine 5-MP-Kamera sorgt für brauchbare Fotos.

Outdoor-Tasten-Internet-Handy für die harten Fälle: ALIGATOR AZAK50

Beim „ALIGATOR“ ist der Name Programm. Es staub- und wasserdicht nach IP68, übersteht Stürze auf Beton, kann auch mit Sprache bedient werden – wenn die Finger nass sind oder in dicken handschuhen stecken – und ermöglicht mit seinem 2500 mAh-Akku bis zu 10 Tage Standby.

Dank des Systems KaiOS kann es ebenfalls Apps laden. Es nutzt 4G und bietet sowohl WLAN als auch Bluetooth. Das ALIGATOR-Handy ist Dual-SIM- und GPS-fähig, kann durch microSD-Karten aufgerüstet werden und verfügt über eine 5-MP-Kamera.

Der Alleskönner-Mischling: Beafon SL860touch

Auch wenn man nach einem Tastenhandy sucht, gibt es gute Gründe für die Verwendung eines Touch-Displays. Als Hybrid-Handy bietet euch das „Beafon SL860touch“ beides. Es lässt sich mit den Tasten bedienen, aber man kann auch einfach eines der großen Icons auf dem Bildschirm antippen, um etwa WhatsApp zu starten.

Es verfügt über Kameras auf beiden Seiten (hinten 8 MP, vorne 2 MP), bietet WLAN, GPS und einen microSD-Slot. Die 512 GB Hauptspeicher entsprechen einem Smartphone und sorgen dafür, dass auch bei intensiver Kameranutzung der Platz nicht ausgeht.

Dank einer Notruftaste und dem „Kachel-Aufbau“ des Menüs ist es auch seniorentauglich.

Stylishes Original zum Klappen: Nokia 2720 Flip

Das „Nokia 2720 Flip“ ist ein elegantes Klapp-Handy, das dank des Betriebssystems KaiOS Apps verwenden werden kann. Mit einer microSD-Karte ist die Speicheraufstockung möglich. Es lässt sich mit Bluetooth und WLAN verbinden, sodass ihr das Internet zuhause auch nutzen könnt, ohne den SIM-Traffic zu belasten. Dank GPS könnt ihr es auch zur Navigation nutzen.

Mit nur 2 MP ist die Kamera etwas schwach, aber immerhin bietet es eine Standzeit von bis zu 28 Tagen – und einen austauschbaren Akku. Große Tasten und ein Notfallknopf machen es auch seniorentauglich. Im zusammengelappten Zustand könnt wird euch neben der Uhrzeit auch angezeigt, wer gerade anruft.

