Die Filmreihe „Lethal Weapon“ zählt zu den Klassikern in der Actionfilm-Landschaft. Ob es nun tatsächlich einen fünften Teil geben wird, erfahrt ihr hier.

Seit 1987 können sich Fans von den beiden Polizisten Martin Riggs und Roger Murtaugh in actionreichen Fällen begeistern lassen. Der Actionstreifen löste allerdings eine so große Begeisterung aus, dass in den darauffolgenden Jahren mehrere Fortsetzungen auf der Leinwand erschienen sind. Doch soll nun mit „Lethal Weapon 5“ eine weitere Fortsetzung und der krönende Abschluss der Reihe folgen? Fans können gespannt bleiben.

Vertieft euer „Lethal Weapon“-Wissen und erfahrt im Video, was die Figuren aus den Filmen und der Serie unterscheidet:

Wird „Lethal Weapon 5“ kommen?

Fans der Action-Reihe schweben wahrscheinlich ab sofort im siebten oder in diesem Fall eher im fünften Himmel. Denn ja, allem Anschein nach ist es wahr und „Lethal Weapon 5“ wird kommen. Der geplante Film hatte zuvor jedoch mit dem Tod des Kult-Regisseurs Richard Donner einen Rückschlag erlitten, der auch bei den vorherigen Filmen im Regiestuhl platzgenommen hat. Die Planung des Actioners nimmt jedoch wieder Fahrt auf, da der als Sergeant Martin Riggs bekannte Schauspieler Mel Gibson die Arbeit des begnadeten Regisseurs am Drehbuch fortführt. Sein Partner Roger Murtaugh wird, wie es nicht anders zu erwarten war, wieder von Danny Glover verkörpert. Nach fast 25 Jahren kommt also doch noch eine Fortsetzung und der womöglich krönende Abschluss der Reihe. Laut einigen Interviews soll man wohl mit dem erarbeiteten Drehbuch zufrieden sein und mit dem Dreh bald beginnen, sodass mit einem möglichen Erscheinen von „Lethal Weapon 5“ im Jahr 2024 gerechnet werden kann.

In der Bilderstrecke seht ihr die besten Filme aller Zeiten. Vielleicht ist „Lethal Weapon“ auch dabei:

Alternativen zu „Lethal Weapon 5“

Um euch die Zeit bis zum Erscheinen etwas zu vertreiben, können wir euch die vier „Lethal Weapon“-Filme sowie die gleichnamige Serie aus dem Jahr 2016 ans Herz legen. Ein erneutes Anschauen und Auffrischen des „Lethal Weapon“-Wissens kann nie schaden.

Wenn ihr jetzt allerdings sagt, dass es nach 20 Wiederholungen reicht, haben wir im Folgenden noch weitere Action-Filme in petto, die euch bis zum voraussichtlichen Kinostart im Jahr 2024 bei Laune halten werden:

