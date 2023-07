Die Lost Ark Tier List solltet ihr genauer unter die Lupe nehmen, um mehr vom Konzept des Spiels zu verstehen. Wir helfen bei der Wahl der besten Klasse.

Lost Ark Facts

Lost Ark wurde einst 2019 exklusiv nur in Südkorea veröffentlicht. Mit der Zeit breitete sich der Free-to-play-Titel immer mehr aus und erreichte auch Europa. Durch verschiedene Klassen ist das Spiel recht umfangreich, weswegen wir euch hier einen Einblick geben. Wir stellen euch die besten Klassen in Lost Ark vor.

Welche ist die stärkste Klasse in Lost Ark?

Die stärksten Klassen findet ihr im S-Tier-Bereich. Dazu gehören unter anderem folgende Helden und Heldinnen: Die Bardin, Beschwörerin, Künstlerin, Zauberin und der Paladin. Die Bardin und der Paladin sind aufgrund ihrer Support-Fähigkeiten enorm nützlich für das ganze Team. Im direkten PVP-Bereich sind der Artillerist und auch der Berserker jeweils eine vortreffliche Wahl, um einen Kampf durch gigantische Schadensspritzen zu entscheiden. Bedenkt, dass sich Werte und Klassen mit diversen Updates ändern können. Es gibt übrigens über 20 Klassen, worunter ihr gewiss den perfekten Charakter für euch entdeckt.

Hier findet ihr weitere Tipps, um die perfekte Klasse in Lost Ark zu wählen.

Lost Ark: Welche Klasse ist am besten für Anfänger?

Für Einsteiger in Lost Ark ist der Berserker eine vortreffliche Wahl. Er teilt viel aus und kann auch gut einstecken. In den meisten Rollenspielen verlangen die Krieger oder Off-Tanks weniger Geschick und sind insbesondere am Anfang eine gute Entscheidung. Also wenn ihr euch noch unsicher seid, wählt einfach den Berserker. Außerdem macht der Berserker-Modus enorm Spaß, wenn ihr ausreichend Wutpunkte gesammelt habt. Magier oder Supporter würden wir für den Anfang eher weniger empfehlen, da sie meistens taktisches Geschick und mehr Gespür verlangen.

