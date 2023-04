Mario erobert nicht nur die Spielkonsolen, sondern auch die Kinos. Infos über Synchronsprecher und Hintergrund des süßen blauen Sterns in „The Super Mario Bros.“ erfahrt ihr hier.

Obwohl Mario und seine Freunde die Hauptcharaktere in dem Film sind, stiehlt dieser kleine süße blaue Stern allen die Show: Lumalee. Sein niedliches Aussehen kollidiert mit den ernsthaften Dingen, die er sagt. Während er süß vor sich hin schimmert, redet er über den Tod und Zerstörung. Dieser krasse Gegensatz macht ihn so lustig. Doch wer leiht dem blauen Stern seine Stimme? Im Original wird Lumalee von Juliet Jelenic gesprochen. Sie ist die Tochter von einem der Regisseure Michael Jelenic. Im Deutschen wurde Lumalee von Luiza Kampf synchronisiert. Über sie ist nichts bekannt und die Synchronisation von Lumalee scheint ihre erste Sprechrolle zu sein. Im Folgenden verraten wir euch mehr über den lustigen Charakter.

Mit „The Super Mario Bros.“ kommt ein Videospiel-Held auf die große Leinwand. Ob der Film ein Muss für Fans ist, erfahrt ihr im Video.

Was sind Lumas in den Mario-Videospielen?

Lumalee gehört zu den Lumas, auch Sternenkinder genannt. Die Lumas tauchen erstmals in dem Videospiel „Super Mario Galaxy“ auf. Auch Rosalina hat hier ihren Ursprung. In ihrem Zuhause, dem Observatorium, kümmert sie sich um die Lumas. Lumas sind Himmelskörper, die sich in verschiedene Dinge verwandeln können, wie zum Beispiel schwarze Löcher, Planeten oder ganze Galaxien. Lumalee sind eine weitere Art der Lumas, die besondere Fähigkeiten haben. In „Super Mario Galaxy“ ist ein blauer Lumalee ein Händler, bei dem sich Mario verschiedene Items kaufen kann. Die Etablierung von Lumalee in dem Filmuniversum von „The Super Mario Bros.“ kann auf das zukünftige Auftauchen von Rosalina hindeuten.

„The Super Mario Bros.“ – eine gute Videospieladaption?

1993 wurden die Mario-Videospiele tatsächlich schon einmal verfilmt: „Super Mario Bros.“ Hierbei handelte es sich nicht um einen Animationsfilm, sondern die Charaktere wurden von Menschen dargestellt. Der Film scheiterte katastrophal, sodass die Vorfreude der Fans auf einen erneuten Mario-Film besonders groß war. „The Super Mario Bros.“ lieferte ab: der Film konnte bereits über 677 Millionen US-Dollar einspielen und das erfolgreichste Startwochenende eines Animationsfilms jemals feiern. Sogar „Die Eiskönigin 2“ konnte der Film damit überholen. Einem Sequel sollte also, zumindest finanziell, nichts im Wege stehen.

