Luxus für „Herr der Ringe“-Fans: Wer dieses Schach-Set will, muss tief in die Tasche greifen

Ein besonderes (und besonders teures) Schach-Set wird auf Amazon für alle „Herr der Ringe“-Fans angeboten. Lohnt sich das? Wir verraten mehr darüber.

Wertiges Schach-Set für echte Fans

Wer von euch ein echter „Herr der Ringe“-Fan ist und zudem Schach liebt, könnte sich für dieses besondere Schach-Set interessieren. Wer zuschlägt, verfügt zusätzlich über ein gewisses finanzielles Polster, denn das Schach-Set kostet – haltet euch fest – bei Amazon derzeit 526 Euro.

Schachbrett zu „Herr der Ringe“ | The Noble Collection Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.11.2024 06:23 Uhr

Detailreiche Spielfiguren

Das Schach-Set ist im Kontext der Geschichte von Frodo aus dem Auenland entwickelt worden und zeichnet sich durch besondere Detailtreue der Spielfiguren aus. Diese wurden nach Vorbild der Darsteller aus den Filmen aus Zinn erstellt. Jeder Schauspieler hat die Zinn-Figur persönlich genehmigt, die er im Film dargestellt hat.

Zudem gibt es eine antike Karte auf der Unterseite des Spielfelds, die Mittelerde zeigt. Außerdem wurden Bilder der wichtigsten Charaktere und Szenen aus dem Film auf das Spiel gedruckt. Insgesamt ist das Spielfeld etwa 38 x 38 cm groß. Die 32 Spielfiguren sind etwa 5 bis 8 cm hoch.

Diese Firma steckt hinter dem Set

Das Schach-Set wird durch The Noble Collection vertrieben. Diese Firma bietet verschiedene Sammlungen zu den Filmen aus der „Herr der Ringe“-Reihe an. Ähnliches wird für den „Hobbit“ und „Games of Thrones“ angeboten. Ergänzt wird das Angebot des Unternehmens durch verschiedene Produkte aus der „Harry Potter“-Welt, inklusive dem Ableger „Phantastische Tierwesen“.

Günstigere Alternative

Falls euch der Preis abschreckt, ihr aber trotzdem gerne ein Schach-Set aus der „Herr der Ringe“-Reihe spielen wollt oder ihr es gerne als Weihnachtsgeschenk weitergeben würdet, gibt es in diesem Kauftipp Infos zu einem budgetfreundlicheren „Herr der Ringe“-Schach-Set für euch.

Übrigens: Falls ihr das Spiel bis zum 25. Dezember 2024 bei Amazon bestellen solltet, profitiert ihr von einer längeren Rückgabefrist, solltet ihr es euch anders überlegen oder das Geschenk nicht gut ankommen. Rücksendungen sind im Normalfall bis 31. Januar 2025 möglich.

