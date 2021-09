Mit Mitternachtsjagd kehrt Magic: The Gathering nach Innistrad zurück, dem wohl beliebtesten Schauplatz des Sammelkartenspiels. Dort dreht sich alles um Werwölfe, Vampire, Untote und weitere alte Bekannte des Horror-Genres. Eine Karte des kommenden Sets dürfen wir euch exklusiv präsentieren.

Eine Besonderheit des Sets ist die Rückkehr der sich transformierenden Karten. Erfüllt ihr die entsprechenden Bedingungen, werden die Karten auf die Rückseite gedreht, auf der sie für gewöhnlich eine stärkere Form annehmen. Eine dieser Karten ist die Flammenlenkerin, die wir euch exklusiv präsentieren dürfen:

Sobald einer eurer Zaubersprüche Schaden zufügt, transformiert die Flammenlenkerin zur Verkörperung der Flamme. In dieser Form steigt nicht nur ihre Stärke und Widerstandkraft, sondern sie erhält auch eine mächtige Fähigkeit, um euch einen Kartenvorteil zu verschaffen.

Die englische Originalversion der Karte, Flame Channeler beziehungsweise Embodiment of Flame, dürfen wir ebenfalls enthüllen:

Mitternachtsjagd ist das erste von zwei Sets, die in diesem Jahr nach Innistrad zurückkehren werden. Während in Mitternachtsjagd die Werwölfe im Mittelpunkt stehen, wird sich im kommenden Set Crimson Vow alles um die durstigen Vampire drehen, die ebenfalls auf Innistrad ihr Unwesen treiben.

Wann erscheint Magic: The Gathering – Mitternachtsjagd?

Eure erste Chance mit den brandneuen Mitternachtsjagd-Karten zu spielen, ist der Pre-Release, der am 17. September stattfindet. Mit dem praktischen Locator könnt ihr problemlos einen Laden in eurer Nähe finden, der das Event anbietet. In der selben Wochen erscheint das Set ebenfalls digital für MTG Arena.

Sollte sich kein teilnehmender Laden in eurer Nähe befinden, könnt ihr die Karten des neuen Sets alternativ auch online bestellen. Der offizielle Launch von Magic: The Gathering – Mitternachtsjagd erfolgt am 24. September 2021.