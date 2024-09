Mal rund, mal eckig: Was bedeutet der weiße Pfeil auf diesen Schildern?

Auf Deutschlands Straßen stehst du oft im Schilderwald. Kaum jemand kennt alle Verkehrszeichen. Wir erklären, was weiße Pfeile auf blauem Grund aussagen.



Schilder-Zwillinge auf unseren Straßen enttarnt

Verkehrsschilder sind wichtig und meistens auch hilfreich. Mit etwa 600 verschiedenen Warn- und Hinweisschildern ist Deutschland Weltspitze. Die wichtigsten Verkehrsschilder kennt jeder. Doch bei verschiedenen weniger gebräuchlichen Schildern müssen wir passen und die Bedeutung hinterfragen. Für Verwirrung sorgen zwei Verkehrsschilder mit eigentlich klarer Aussage – einem weißen Pfeil auf blauem Hintergrund. Doch es gibt dabei einen Unterschied, nämlich deren Form. Achte unbedingt darauf, ob das Zeichen rund oder eckig ist.

Was bedeutet ein weißer Pfeil auf einem quadratischen Schild?

Sicher ist es dir schon begegnet: Ein blaues Viereck mit einem weißen Pfeil, der nach oben zeigt. Das Verkehrszeichen trägt die Nummer 353 und wird den Richtzeichen zugeordnet. Der Pfeil will uns sagen, dass die Straße nur in einer Richtung befahren werden darf. Wir haben es also hier mit einer Einbahnstraße zu tun. Du darfst die Straße nur in einer Richtung befahren, aber durchaus in andere Straßen einbiegen, sofern dich nicht andere Hinweisschilder davon abhalten.

Die Tage dieses Richtzeichens sind allerdings gezählt. Bereits 2013 wurde bei der Novellierung der Straßenverkehrsordnung beschlossen, dass die vorhandenen Zeichen nach und nach abzuschaffen und durch das weitaus bekanntere längliche Einbahnstraßenschild mit langem weißen Pfeil auf blauem Grund zu ersetzen sind. Anscheinend ist dies noch nicht in vollem Umfang gelungen, denn die Schilder kommen noch recht häufig vor.

So sieht das längliche Einbahnstraßenschild aus. (© IMAGO / Schöning)

Wie folgende Bilderstrecke zeigt, können nicht nur die Verkehrrschilder, sondern auch die fahrbaren Untersätze selbst für Verwirrung sorgen.

Rundes Schild mit weißem Pfeil: Wo liegt der Unterschied?

Triffst du auf ein rundes Schild mit weißem Pfeil, heißt es umdenken. Das offiziell als Verkehrszeichen Nummer 209-30 betitelte Schild bedeutet etwas ganz anderes. Wir haben es hier mit einem Vorschriftzeichen zu tun und bekommen angezeigt, dass ein Vorwärtskommen nur in die angegebene Fahrtrichtung gestattet ist. Zeigt der weiße Pfeil nach oben, darfst du an der nachfolgenden Kreuzung nicht abbiegen, sondern nur geradeaus fahren.

Das Schild gibt die Fahrtrichtung vor. (© IMAGO / Zoonar)

Damit gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen diesen beiden Schildern. Eine Gemeinsamkeit gibt es dennoch: Missachtest du die Schilder, wird ein Bußgeld in Höhe von maximal 35 Euro fällig.

