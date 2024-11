Manhunt Staffel 2: Teilnehmer und Start der Serie auf YouTube

Fans von 7 vs. Wild können sich über das nächste Survival-Format freuen: Manhunt geht auf YouTube an den Start und verspricht, spannend zu werden.

Manhunt: Start und Teilnehmer der zweiten Staffel

Wann startet Manhunt Staffel 2?

Seit Sonntag, den 24. November 2024 kann die erste Folge der zweiten Staffel geschaut werden. Die Show wird dabei ausschließlich auf YouTube hochgeladen. Jeweils am Mittwoch und am Sonntag um 18:00 Uhr wird eine neue Folge hochgeladen.

Davor wurde die Folge 0 auf YouTube veröffentlicht. Eine Behind-the-Scenes-Episode, in der die letzten Entscheidungen und Vorbereitungen getroffen werden.

Wer ist bei Manhunt Staffel 2 dabei?

Folgende YouTuber und Twitch-Streamer sind Teilnehmer der Show und werden gejagt:

Alex (Roofless Cat)

(Roofless Cat) Joris

Chris

Lukas (Kuhlewu)

(Kuhlewu) Lola (quiteLola)

(quiteLola) Niko (Green Radom)

(Green Radom) Karsten (LostHistorie)

Hier könnt ihr euch den Trailer der zweiten Staffel auf YouTube anschauen:

Darum geht es in Manhunt

In Manhunt geht es ums Überleben, während die Teilnehmer von einer siebenköpfigen Taskforce gejagt werden. Insgesamt 96 Stunden, also vier Tage, müssen die Teilnehmer in Bangkok fliehen oder sich verstecken. Dabei hat jeder Teilnehmer und jeder Hunter eine Kamera, mit der er oder sie sich selbst filmen kann.

Die Teilnehmer haben außerdem ein besonderes Handicap: Sie haben kein Geld, kein Essen oder Trinken. Das Projekt startet im Zentrum von Bangkok und den Huntern ist es erlaubt, direkt mit der Suche zu beginnen. In regelmäßigen Abständen bekommen die Hunter per GPS-Tracker einen Hinweis, wo sich die Teilnehmer gerade befinden.

Der Gewinner darf ein Preisgeld von 5.000 Euro entgegennehmen; auf jeden Teilnehmer ist gleichzeitig für die Hunter ein Kopfgeld von 1.000 Euro aufgesetzt.

Der Fokus bei Manhunt liegt eher auf der Verfolgungsjagd als auf dem Survival-Aspekt. Trotzdem ist die fehlende Nahrung ein massiver Nachteil, der zu noch mehr Konflikt führt.

