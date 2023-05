Auch in der Wirtschaft und in der Politik kommen Abkürzungen zum Einsatz – so auch die Abkürzung „MdB“. Wir erklären, wofür sie steht.

Bei der Abkürzung „MdB“ handelt es sich um eine amtliche Bezeichnung für einen Bundestagsabgeordneten oder genauer, um ein Mitglied des Deutschen Bundestages. Wichtig bei dieser Schreibweise ist, dass ihr den Buchstaben b zwischen M und B kleinschreibt sowie keinen Punkt hinter die Abkürzung setzt. Eine andere mögliche Schreibweise laut Duden lautet „M. d. B.“ – jeweils mit einem Punkt sowie einem Leerzeichen hinter den Buchstaben. Bei dem Kürzel „MdB“ handelt es sich zudem um einen Namenszusatz, der entweder mit oder ohne Komma hinter den Nachnamen des Politikers geschrieben werden kann. Somit wisst ihr, dass euch die Abkürzung in der Regel im Zusammenhang mit Politikern des Deutschen Bundestages begegnen wird. Ein verwandter Begriff ist „Mitglied des Landtages“, der, ähnlich wie „Mitglied des Bundestages“, mit „MdL“ abgekürzt wird. Auch hier gibt uns der Duden mit „M. d. L.“ eine weitere Alternative.

Die Mitglieder des Bundestages sollten die Abkürzungen der Bundesländer kennen. Schaut euch das Video an und lernt diese auch.

Wissenswertes zum Deutschen Bundestag

Das Wichtigste zuerst – seit dem Jahr 2021 gibt es in Deutschland 736 Abgeordnete, also Mitglieder des Deutschen Bundestages. Doch normalerweise liegt die Anzahl mit 598 Mitgliedern um einiges niedriger. Das hat damit zu tun, dass seit der Bundestagswahl in ebendiesem Jahr zahlreiche Überhang- und damit in Verbindung stehende Ausgleichsmandate zum Einsatz gekommen sind. Habt ihr euch auch schon immer gefragt, was denn nun Mitglieder des Deutschen Bundestages so machen? Ihr könnt diese als Volksvertreter sehen. Sie repräsentieren das Volk, also euch, und arbeiten beispielsweise an Gesetzgebungen und stimmen für diese ab. Oder, und das ist noch viel wichtiger, sie überwachen die von ihnen gewählte Regierung.

Frischt euer Wissen rund um Chat-Abkürzungen weiter auf:

Was kann die Abkürzung „mdb“ noch bedeuten?

Wie oben bereits erwähnt, steht die Abkürzung „MdB“ für „Mitglied des Deutschen Bundestags“. Allerdings kann das „mdb“-Kürzel auch für andere Begriffe stehen. Achtet hierbei immer auf die Schreibweise, denn diese kann Aufschluss über die Bedeutung geben. Die Microsoft DataBase wird ebenfalls mit „MDB“ abgekürzt, allerdings alles in Versalien geschrieben. Bei dieser handelt es sich um ein Dateiformat von Microsoft, das in der Microsoft Access Database, also einer Datenbank, Anwendung findet. Die gängige Datei-Erweiterung stellt das Kürzel „.mdb“ dar. Eine weitere Abkürzung, die wir euch an dieser Stelle vorstellen wollen, ist „m.d.B.“ und bedeutet „mit der Bitte“. Auch hier unterscheidet sich wieder einmal die Schreibweise zu den vorher genannten Kürzeln. Wenn ihr „mit der Bitte“ abkürzen wollt, setzt ihr einfach einen Punkt zwischen die Buchstaben.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.