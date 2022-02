Regelmäßig haben MediaMarkt und Saturn günstige Mobilfunk-Angebote, bei denen Schnäppchenjäger voll auf ihre Kosten kommen. Ob Ihr nun ein neues Smartphone mit Vertrag oder lediglich einen SIM-only-Tarif sucht – wir zeigen euch die aktuell besten Deals aus den Tarifwelten der beiden Elektronikmärkte.

MediaMarkt & Saturn: Das sind die besten Tarife & Smartphone-Bundles

Ihr seid mit eurem aktuellen Handy noch vollends zufrieden, aber auf der Suche nach einem neuen Handytarif mit viel Datenvolumen? Dann solltet ihr euch die SIM-only-Angebote in der MediaMarkt- und Saturn-Tarifwelt nicht entgehen lassen. Für kurze Zeit gibt es dort in den Netzen von Telekom, Vodafone sowie o2 nicht nur gute Deals, ihr könnt euch zudem Gutscheine im Wert von bis zu 450 Euro sichern. Aber auch bei den Smartphone-Bundles sind Top-Angebote mit Geräten plus Zugaben von Apple, Samsung, Google und Xiaomi dabei – wir listen euch folgend die absoluten Highlights.

Die besten Smartphone-Tarif-Bundles bei MediaMarkt & Saturn:

Samsung Galaxy S21 FE (128 GB) + Galaxy Buds 2 + green LTE Tarif: 10 GB LTE (max. 25 MBit/s) und Allnet-Flat im Telekom -Netz Kosten: 24,99 Euro im Monat + einmalig 118,99 Euro (Zuzahlung + Anschlusspreis) = 718,75 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten Aktuelle Online-Bestpreise für Handy + Kopfhörer laut idealo.de: 539 Euro + 85 Euro Effektive Tarifkosten: 718,75 Euro - 539 Euro - 85 Euro = 94,75 Euro (entspricht 3,95 Euro im Monat)



Samsung Galaxy A52s (128 GB) + Super Select S Tarif: 6 GB LTE (max. 50 MBit/s) und Allnet-/SMS-Flat im o2 -Netz Kosten: 14,99 Euro im Monat + einmalig 58,99 Euro (Zuzahlung + Anschlusspreis) = 423,75 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten Aktueller Online-Bestpreis für das Handy laut idealo.de: 340 Euro Effektive Tarifkosten: 423,75 Euro - 340 Euro = 93,75 Euro (entspricht 3,91 Euro im Monat)



Apple iPhone 12 (128 GB) + Free M Boost Tarif: 40 GB LTE (max. 300 MBit/s) und Allnet-/SMS-Flat im o2 -Netz Kosten: 39,99 Euro im Monat + einmalig 19 Euro Zuzahlung = 978,75 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten Aktueller Online-Bestpreis laut idealo.de: 730 Euro Effektive Tarifkosten: 978,75 Euro - 730 Euro = 248,75 Euro (entspricht 10,37 Euro im Monat)



Motorola Edge 20 Lite 5G + Super Select M Tarif: 8 GB LTE (max. 50 MBit/s) und Allnet-Flat im o2 -Netz Kosten: 12,99 Euro im Monat + einmalig 34,94 Euro (Zuzahlung + Anschlusspreis + Versand) = 346,70 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten Aktueller Online-Bestpreis für das Handy laut idealo.de: 290 Euro Effektive Tarifkosten: 346,70 Euro - 290 Euro = 56,70 Euro (entspricht 2,36 Euro im Monat)



Xiaomi Mi 11 Lite 128 GB + Super Select S Tarif: 6 GB LTE (max. 50 Mbit/s) und Allnet-/SMS-Flat im o2 -Netz Kosten: 14,99 Euro im Monat + einmalig 78,99 Euro (Zuzahlung + Anschlussgebühr) = 438,75 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten Aktueller Online-Bestpreis für das Handy laut idealo.de: 280 Euro Effektive Tarifkosten: 438,75 Euro - 280 Euro = 158,75 Euro (entspricht 6,61 Euro im Monat)



So könnt ihr jederzeit selbst ausrechnen, ob euer Handytarif günstig ist:

Wann ist ein Handytarif gut? Wir rechnen nach! Abonniere uns

auf YouTube

SIM-only-Tarife bei MediaMarkt und Saturn: Das sind die besten Angebote

Vodafone green LTE Tarif: 15 GB LTE (max. 50 Mbit/s) und Allnet-Flat Kosten: 9,99 Euro im Monat, Anschlusspreis entfällt Effektive Tarifkosten: 9,99 Euro im Monat



Telekom green LTE Tarif: 50 GB LTE (max. 50 Mbit/s) und Allnet-/SMS-Flat Kosten: 39,99 Euro im Monat, Anschlusspreis entfällt Zugabe: 450 Euro als Geschenk-Coupon Effektive Tarifkosten: 21,24 Euro im Monat



o2 Free M Tarif: 20 GB LTE/5G (max. 300 Mbit/s) und Allnet-/SMS-Flat Kosten: 29,99 Euro im Monat, Anschlusspreis entfällt Zugabe: 400 Euro als Geschenk-Coupon Effektive Tarifkosten: 13,32 Euro im Monat



Egal wie ihr euch entscheidet, die Rechnung mit dem günstigen Preis geht nur auf, wenn ihr zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht um ein weiteres Jahr, sondern kann monatlich gekündigt werden.