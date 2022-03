Wer aktuell auf der Suche nach einem sehr großen 4K-Fernseher ist, der nicht zu viel kostet und auch noch von LG stammt, der sollte bei MediaMarkt reinschauen. Dort wird der LG 75UP80009LR zu einem echten Schnäppchenpreis verkauft. Ihr könnt sogar noch etwas mehr sparen.

MediaMarkt verkauft 75-Zoll-Fernseher für 799 Euro

Langsam, aber sicher fallen die Preise für Fernseher, nachdem die Geräte in den letzten Monaten durch die Corona-Pandemie und Chip-Krise spürbar im Preis gestiegen sind. Dadurch ergeben sich auch wieder richtig gute Preise für große Fernseher wie dem LG 75UP80009LR, der für nur 799 Euro verkauft wird (bei MediaMarkt anschauen). Trotz der enormen Größe des Fernsehers müsst ihr keine Versandkosten bezahlen.

Wenn ihr zusätzlich 10 Euro sparen möchtet, könnt ihr euch für den MediaMarkt-Newsletter anmelden. So erhaltet ihr den Fernseher dann für nur noch 789 Euro. Der Preis von MediaMarkt ist hervorragend. Vergleichbare Modelle in der Größe kosten mindestens 100 Euro mehr. Markengeräte von Samsung sogar noch viel mehr (bei Amazon anschauen). Entsprechend schnell könnte das Angebot vergriffen sein.

Dieser LG-Fernseher ist mit einem LCD-Panel ausgestattet. Was das bedeutet, erklären wir euch im Video:

LCD vs. OLED: Was ist wirklich besser? – TECHfacts Abonniere uns

auf YouTube

Was taugt der riesige LG-Fernseher?

Tatsächlich ist der LG 75UP80009LR ziemlich gut ausgestattet. Ihr bekommt nicht nur einen riesigen 75-Zoll-Bildschirm mit 4K-Auflösung, sondern auch HDR10 Pro, welches in bestimmten Situationen die Bildqualität verbessert. Es ist zudem ein schneller Quad-Core-Prozessor verbaut, der webOS 6.0 antreibt. Das ist in meinen Augen aktuell das beste TV-Betriebssystem, da es alle Smart-TV-Funktionen bietet und sich einfach bedienen lässt. Zudem könnt ihr den Google Assistant und Alexa für die Steuerung des Smart Home verwenden.

Für klassisches Fernsehen ist ein Triple-Tuner verbaut und ihr habt drei HDMI-2.0-Ports zur Verfügung, an die ihr externe Geräte wie Konsolen anschließen könnt. Natürlich kommt ihr per WLAN und LAN ins Netz und habt auch zwei USB-Ports für den Anschluss externer Datenträger zur Verfügung. Über den LG-Store könnt ihr weitere Apps installieren. Bei mir läuft beispielsweise Sky Q sehr gut über den Fernseher. Insgesamt also ein solides Modell, das in der Mittelklasse angesiedelt ist und für den Preis ein echtes Schnäppchen.