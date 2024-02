Mit Schutzfunktion: Amazon verkauft ein Portemonnaie, das Gaunern das Leben schwer macht

Slim Wallets sind die schlanke und leichte Alternative zum klassischen Geldbeutel. Immer mehr Menschen setzen darauf und verabschieden sich von ausgebeulten Hosentaschen. Bei Amazon ist eines dieser Mini-Portemonnaies derzeit im Angebot. Es sieht richtig schick aus und schützt außerdem die EC-Karte vor Datendiebstahl.

Die Deutschen sind zwar echte Bargeld-Liebhaber, doch auch hierzulande verliert das Bezahlen mit Münzen und Scheinen immer mehr an Bedeutung. Viele Menschen greifen daher zu Slim Wallets, die leichter und kleiner als klassische Geldbeutel sind und somit in jede Hosentasche passen. Ein besonders elegantes Modell von Markenhersteller Von Heesen ist bei Amazon erhältlich.

VON HEESEN Slim Wallet mit RFID Schutz - Geldbörse Herren klein - Mini Geldbeutel Damen Portmonee

Amazon verkauft Slim Wallet mit RFID-Schutz für 33,89 Euro

Ein Slim Wallet ist die Alternative für alle, die keine klassische Geldbörse wollen. (Bildquelle: Von Heesen)

Für 39,90 Euro 33,89 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) bietet der Onlinehändler das Slim Wallet an.

Das Mini-Portemonnaie aus hochwertigem Nappaleder ist in mehreren Farben erhältlich und eignet sich für Herren als auch für Damen. Mit Maßen von 9 x 7 x 1,5 cm passt es in jede noch so kleine Hosentasche.

Platz bietet das Slim Wallet für sechs bis zwölf Kredit- oder Bankkarten. Dank eines Schnellzugriffs sind die Karten auch zügig griffbereit. Ebenso dabei ist ein vollwertiges Scheinfach, in dem selbst 200-Euro-Scheine hineinpassen sowie ein Sichtfach für Dokumente. Wer nicht auf Münzen verzichten möchte, kann auch Modelle mit Münzfach wählen.

Richtig clever ist der eingebaute RFID-Schutz in der Geldbörse. Das Slim Wallet ist mit einer Schutzfolie versehen, die EC- und Bankkarten vor dem Diebstahl von Daten oder auch Geld über die kabellose Zahlfunktion eurer Kredit- und EC-Karten schützen soll. Laut Hersteller ist der RFID-Schutz sogar vom TÜV zertifiziert.

Worauf ihr bei Kreditkarten achten solltet:

Für wen lohnt sich die Slim Wallet?

Die Slim Wallet lohnt sich für alle, die nur noch selten mit Bargeld zahlen und auf eine klassische Geldbörse verzichten wollen. Die Kartenfächer bieten Platz für das Nötigste (Ausweis, Führerschein, EC-Karte) und sollen dank RFID-Schutz Angreifer sicher abwehren. Für den Fall der Fälle, falls man doch noch mal mit Bargeld zahlen muss, steht das vollwertige Scheinfach zur Verfügung.

