Wer einen monatlich kündbaren Handyvertrag benötigt, sollte Preise vergleichen, denn günstige Tarife gibt es bereits ab ein paar Euro im Monat. Wir haben beliebte SIM-only-Tarife in den Netzen von Telekom, Vodafone sowie o2 untereinander verglichen und verraten, wer im April 2023 das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

Drillisch Facts

Monatlich kündbar: Top-Handyverträge im April 2023

Sich zwei Jahre und mehr an einen Mobilfunkanbieter zu binden, ist nicht jedermanns Sache – vor allem, weil sich die Preise für Handytarife mittlerweile fast wöchentlich ändern. Diejenigen unter euch, die flexibel bleiben wollen und deshalb auf der Suche nach einem monatlich kündbaren Handytarif sind, bieten SIM-only-Tarife eine günstige Alternative zu Langzeitverträgen.

Monatlich kündbare Handytarife im Telekom-, Vodafone & o2-Netz

Wir haben uns sämtliche SIM-only-Handyverträge unterschiedlicher Anbieter näher angesehen und untereinander verglichen. Voraussetzung ist lediglich, dass ihr jederzeit mit einer Frist von maximal 1 Monat kündigen könnt. Je nachdem wie viel Datenvolumen ihr benötigt, ist das ein oder andere Angebot preislich attraktiver. Auch die Wahl des Mobilfunknetzes spielt bei der Preisgestaltung eine entscheidende Rolle. Telekom-Tarife sind grundsätzlich am teuersten, danach folgt Vodafone und Handyverträge im Netz von o2 sind in der Regel am günstigsten. Durch kurzfristige Tarifaktionen können sich diese groben Richtlinien jedoch ändern. Folgende Anbieter sind im jeweiligen Netz aktuell besonders preiswert:

Achtung! Die folgenden Angebote gelten immer nur für kurze Zeit:

Günstige Handyverträge: Ohne oder doch lieber mit Smartphone?

Was ist günstiger: Smartphone und Tarif separat kaufen oder im Tarif-Bundle mit meist 24-monatiger Vertragslaufzeit? Wer mit Handys und Mobilfunk zu tun hat, hat diese Frage sicherlich schon mehrfach gehört. Eine eindeutige Antwort darauf gibt es nicht, da es vom jeweiligen Angebot sowie den eigenen Ansprüchen abhängt. Ihr könnt allerdings jederzeit selbst ausrechnen, ob ein Tarif-Deal gut ist oder nicht, einfach erklärt in diesem Video:

Neuer Handyvertrag: Diese Fehler solltest du auf jeden Fall vermeiden Abonniere uns

auf YouTube

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.