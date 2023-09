Nach 15 langen Jahren: Diese legendäre Quiz-Show kehrt bei Kabel 1 zurück

Als Kabel Eins verkündete, diese Quiz-Show wieder ins Programm zu nehmen, waren viele verwundert. Schließlich war der Retro-Hype um das Format bereits vorbei.

Mitte des Jahres 2006 bis ins Jahr 2008 fuhr Schauspieler und Moderator Thomas Hackenberg kreuz und quer im Taxi durch Deutschland. Zugestiegene Fahrgäste überraschte er dann mit Quizfragen. Jetzt hat Kabel 1 die Sendung „Quiz Taxi“ neu aufgelegt – und springt damit etwas verspätet auf den Zug des Retro-Hypes um alte Fernsehformate auf. Während einige Quiz-Sendungen derzeit aus dem TV verschwinden, taucht das „Quiz Taxi“ mit seinen lustigen Quizfragen also wieder auf.

Die Rückkehr einer legendären Quiz-Show: Das „Quiz Taxi“

Und das auch noch, obwohl die Originalsendung nur kurze Zeit im Programm war. Doch das Format, bei dem die Teilnehmenden eine große Summe Geld gewinnen können, schien dem Sender ein vielversprechendes Reboot zu sein. Die Sendung ist schnell erklärt: Wer einsteigt, spielt mit. Ab der dritten Frage kann man das bisher gewonnene Geld wieder verlieren, wenn man die falsche Antwort nennt.

Doch nicht nur, dass das Geld dann wie gewonnen so zerronnen ist: Man muss bei einer falschen Antwort nach der dritten Frage auch noch das Taxi verlassen – ganz egal, wo man sich gerade befindet. Dieses Schicksal kann man abwenden, indem man einen Telefon- und/ oder Passantenjoker benutzt. Übrigens: In der Neuauflage steht den Befragten ein weiterer Joker zur Verfügung. Beim Online-Joker können die Quiz-Teilnehmenden zehn Sekunden lang nach der Lösung der Frage googeln.

15 Jahre später: Wer fährt das „Quiz Taxi“?

Trotz einiger Änderungen bleibt der Sender bei vielen Dingen der Originalsendung treu. Nicht nur, dass der Fahrer seinen Klienten nach wie vor mit offenen Fragen und nicht mit Multiple-Choice-Fragen den Bauch durchlöchert: Der Fahrer ist auch immer noch der gleiche. Der sympathische Kölner Thomas Hackenberg kehrt zu dem Format zurück. Das dürfte bei den Zuschauern besonders gut ankommen. Schließlich hatte der als Taxifahrer Getarnte nicht nur tolle Fragen in petto und wurde von vielen gemocht: Es gelang ihm auch immer mühelos, seine Mitfahrenden durch geschicktes Nachfragen etwas besser kennenzulernen. Das sorgte dafür, dass die Zuschauenden um einiges mehr mit den Befragten mitfiebern. Und auch die Stimme aus dem Off ist wieder mit dem Original besetzt. Nicole Bull spricht für das Publikum vorm Fernseher wieder die Fragen ein. Das Reboot des „Quiz Taxis“ hört sich gelungen an. Bleibt abzuwarten, ob die Quoten das bestätigen und ob die Sendung diesmal länger „on air“ bleibt.

