Kleine Kinder sind süß? Vielleicht manche, bei Weitem nicht alle. Die Zwillinge in diesem Netflix-Horror haben es faustdick hinter den Ohren.

Mit „Little Evil“ erschien vor einigen Jahren bei Netflix ein Horror-Film der lustigeren Art. Absurd und furchteinflößend zugleich sorgte das sonderbare Kind in diesem Netflix-Streifen für gute Unterhaltung. Doch bei Horror-Lachern allein sollte es natürlich nicht bleiben. Ab Freitag, den 26. Mai 2023, hält der Streaming-Anbieter Netflix wieder einen wahren Grusel-Film für euch bereit, bei dem es sich um einen neuen Horror-Hit handeln könnte: „Tin & Tina“. So harmlos der Filmtitel zunächst vielleicht klingt, so gruselig ist die Handlung...

„Tin & Tina“ – Wovon handelt der Netflix-Horror?

Nach einer tragischen und vor allem traumatischen Fehlgeburt nehmen Lola (Milena Smit) und ihr Mann Adolfo (Jaime Lorente) zwei Waisenkinder aus einem Kloster auf. Doch die Freude über die Adoption und den Familienzuwachs hält nicht allzu lange an. Schnell kann man bemerken, dass mit den zwei blonden Zwillingen, Tin (Carlos González Morollón) und Tina (Anastasia Russo), etwas nicht stimmt. Ist es ihre religiöse Obsession? Irgendetwas Sonderbares und Gruseliges haben sie in jedem Fall an sich.

Wie füreinander geschaffen: Spanien, Netflix und Horror

Unabhängig vom Horror-Lacher „Little Evil“ und bald „Tin & Tina“ bietet Netflix bisher schon reichlich Auswahl an Horror-Produktionen. Vor allem die spanischen Horror-Streifen, darunter „Verónica“ und „Der Schacht“, scheinen bei den Abonnent*innen gut anzukommen. Da uns bei „Tin & Tina“ nicht nur ein unheimliches Bruder-Schwester-Pärchen erwartet, sondern mit Jaime Lorente (u. a. „Haus des Geldes“ und „Élite“) zudem eine sehr bekannte Besetzung, ist davon auszugehen, dass der Film einiges zu bieten hat. Es kommt schließlich nicht von irgendwoher, dass seit Anbeginn der Filmgeschichte das Thema des religiösen Horrors in Filmen immer wieder aufgegriffen wird. Wer sich einen neuen Horror-Film und zwei gruselige Kinder nicht entgehen lassen will, kann ab Freitag, den 26. Mai 2023, bei Netflix in den Genuss kommen. Viel Spaß!

