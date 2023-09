Neuer Avengers-Film: Legendärer Horrorfilm-Regisseur soll Secret Wars drehen

Der angekündigte Film „Avengers: Secret Wars“ sucht noch einen Regisseur. Jetzt soll er ihn gefunden haben und das ist kein Unbekannter in der Filmlandschaft.



Der Film „Avengers: Secret Wars“ soll im Mai 2027 die Multiverse-Saga des Marvel Cinematic Universe (MCU) abschließen. Es wird gemunkelt, dass es sich um den größten Marvel-Film jemals handeln soll. Diesen Film zu inszenieren ist also kein leichtes Unterfangen, weshalb der Regiestuhl mit einem Experten besetzt werden soll. Laut Gerüchten soll Regisseur Sam Raimi der Favorit für diesen Job sein. Eine offizielle Bestätigung gab es hierfür allerdings noch nicht.

Das hat Sam Raimi schon alles gemacht

Natürlich würde das MCU keinem unerfahrenen Regisseur die Inszenierung des riesigen Marvel-Blockbusters überlassen. Innerhalb des MCU hat Raimi auch schon einen Film vorzuweisen und zwar „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“. Zugegeben, der Film gehört zu den eher mittelmäßigeren Filmen des MCU. Auf IMDb erreicht der Film gerade 6,9 von zehn möglichen Sternen. Auch mit Marvel an sich hat Raimi schon Erfahrungen gemacht. So saß er auf dem Regiestuhl für die „Spider-Man“-Trilogie mit Tobey Maguire in der Hauptrolle.

Neben Superhelden-Filmen ist Raimi auch für seine Horrorfilme bekannt. Im Jahr 1981 war Raimi für den Horror-Klassiker „Tanz der Teufel“ und den nachfolgenden Filmen verantwortlich. So produzierte er unter anderem 1987 „Tanz der Teufel II“ und 1992 „Army of Darkness“. 2013 erschien eine Neuauflage des originalen „Tanz der Teufel“-Films unter dem Namen „Evil Dead“.

Die Multiverse-Saga des MCU ist riesig. Deshalb haben wir euch die wichtigsten Infos zu den Filmen und Serien in unserem Video zusammengefasst.

Darum könnte es in „Avengers: Secret Wars“ gehen

Bis zu „Avengers: Secret Wars“ ist es noch ein weiter Weg. Dennoch können schon Vermutungen zu den auftretenden Charakteren aufgestellt werden. Der große Super-Bösewicht, den es zu besiegen gilt, wird wohl Kang, der Eroberer (Jonathan Majors) sein. Schauspieler Jonathan Majors muss sich jedoch erst gegen schwere Vorwürfe, wegen denen er vor Gericht steht, behaupten. Es werden wahrscheinlich neben den uns schon bekannten Helden auch neue dazu stoßen. Darunter könnten unter anderem auch noch sein:

Blade (Mahershala Ali)

Ironheart (Dominique Thorne)

Ms. Marvel (Iman Vellani)

Yelena Belova (Florence Pugh)

Shang-Chi (Simu Liu)

Der „neue“ Captain America (Anthony Mackie)

America Chavez (Xochitl Gomez)

Monica Rambeau (Teyonah Parris)

Geplant war der Film für Mai 2026, doch durch die Streiks in Hollywood verzögert sich der US-Kinostart des Films um ein ganzes Jahr! Marvel-Fans müssen sich also noch eine ganze Weile gedulden, bis sie „Avengers: Secret Wars“ zu sehen bekommen.