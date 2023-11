Notruf defekt: Toyota holt tausende Autos zurück

Toyota ruft deutschlandweit 12.000 Exemplare verschiedener Modellreihen zurück. Grund ist die Funktionsweise des Notrufdienstes E-Call, der ein Problem hat.



Gemeinsam mit Toyota hat das deutsche Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) eine groß angelegte Rückrufaktion gestartet (via Auto Motor Sport). Der Grund dafür ist die mangelnde Funktion des Notrufdienstes E-Call. Seit 2018 ist dieses System Pflicht in Pkws, die in der EU verkauft werden. Mit ihm lässt sich per simplen Knopfdruck der Notruf 112 wählen. Und noch wichtiger: Sollten die Airbags bei einem schlimmen Autounfall ausgelöst werden, setzt E-Call den Notruf automatisch ab. Dabei sendet er wichtige Informationen wie den Unfallort und die Anzahl der Insassen des Wagens an die nächste Stelle.

Warum funktioniert E-Call in den zurückgerufenen Wägen nicht?

Der Grund dafür, dass E-Call bei elf verschiedenen Baureihen aus den Baujahren 2020 bis 2023 von Toyota nicht funktioniert, ist ein Software-Fehler. Doch die gute Nachricht ist, dass die Problembehandlung keinen Werkstattaufenthalt benötigt. Betroffene Fahrzeughalterinnen und -halter werden direkt von Toyota per SMS informiert. Mit dem Over-the-Air-Software-Update werden die Telematik-Einstellungen daraufhin automatisch aktualisiert. Nur wenn es bei diesem Verfahren Komplikationen geben sollte, könnte ein Aufenthalt in einer Toyota-Vertragswerkstatt erforderlich werden.

Die wichtigsten Infos für Betroffene

Wann genau die SMS versendet werden, ist bisher unklar. Betroffene können sich daher direkt beim Fahrzeughersteller melden oder eine Vertragswerkstatt kontaktieren. Gut zu wissen: Intern läuft die Aktion bei Toyota unter dem Code 23SD-101 und im KBA unter 013225. Die folgenden Modellreihen aus den Baujahren 2020 bis 2023 sind von dem Rückruf betroffen:

Toyota Aygo

Toyota BZ4X

Toyota Camry

Toyota C-HR

Toyota Corolla

Toyota Highlander

Toyota Hilux

Toyota Mirai

Toyota Prius

Toyota RAV4

Toyota Yaris

