Wer auf der Suche nach einem Premium-Tablet inklusive großer Datenflat ist, könnte aktuell bei o2 fündig werden: Dort bekommt ihr das Apple iPad Pro 5G (2021) mit 11 Zoll und M1-Chip inklusive 60-GB-Datentarif gerade zum günstigen Preis. Wir haben nachgerechnet und verraten, für wen sich der Deal lohnt.

Apple iPad Pro 5G (2021) mit 60 GB bei o2

o2 hat sein Datentarif-Portfolio aufgefrischt und bietet jetzt das Apple iPad Pro 5G mit hauseigenem M1-Chip inklusive Data-L-Tarif für 54,99 Euro im Monat an. Einmalig kommen noch Kosten in Höhe von 79,98 Euro dazu (Zuzahlung + Anschlusspreis + Versandkosten). Damit könnt ihr das iPad zusammen mit dem Tarif bequem in Raten abbezahlen und habt noch einen Tarif mit ganzen 60 GB Datenvolumen obendrauf.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Tarif: my Data L

Netz: o2

60 GB LTE/5G (max. 300 MBit/s)

(max. 300 MBit/s) EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Apple iPad Pro mit o2-Tarif: Darum lohnt sich der Deal

Die Kosten des o2-Angebots im Überblick Grundgebühr

(monatlich) 54,99 Euro Zuzahlung

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 25 Euro Anschlussgebühr

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 49,99 Euro Versandkosten

(einmalig) 4,99 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

(bei Kündigung zum Ende der Mindestvertragslaufzeit,

monatl. und einmalige Kosten addiert) 1.399,74 Euro Gerätewert

(aktueller Online-Bestpreis laut idealo.de) 970 Euro Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewert) 429,74 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat 17,91 Euro Angebot ansehen

Zieht man den aktuell günstigsten Online-Preis (rund 970 Euro laut idealo.de bei vertrauenswürdigen Händlern) für das iPad Pro 5G 2021 (128 GB) von den Gesamtkosten ab, bleiben effektiv 429,74 Euro für den Tarif übrig. Das entspricht ca. 17,91 Euro im Monat – ein günstiger Preis für einen 5G-Datentarif mit 60 GB. Der Normalpreis für die Datenflat ohne iPad liegt bei rund 30 Euro monatlich, ihr spart jeden Monat also über 12 Euro.

Die Rechnung mit dem günstigen Preis geht nur auf, wenn ihr zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht um ein weiteres Jahr, sondern kann monatlich gekündigt werden.

