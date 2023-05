Abkürzungen erleichtern das Schreiben und Lesen. Doch nicht jeder kennt die Bedeutung der platzsparenden Elemente eines Textes. Wie sich der Ausdruck „oder Ähnliches“ abkürzen lässt, erfahrt ihr hier.

Abkürzungen tauchen insbesondere in wissenschaftlichen Werken, dem E-Mail-Verkehr oder in Chat-Nachrichten auf. Die Kurzformen eines Ausdrucks bestehen häufig aus Akronymen – also aus den Anfangsbuchstaben der einzelnen Wörter. Beispiele hierfür sind etwa Abkürzungen wie für „unter anderem“ oder „z. Z.“ für „zur Zeit“. Genau nach dem gleichen Muster lässt sich auch der Ausdruck „oder Ähnliches“ abkürzen. Wir zeigen euch, was ihr dabei beachten müsst.

Wie wird „oder Ähnliches“ abgekürzt?

Die richtige Schreibweise von Abkürzungen gibt der Duden bereits vor. So kürzt ihr „oder Ähnliches“ mit „o. Ä.“ ab. Wichtig dabei: Auch die Satzzeichen gehören dazu. So ist die Abkürzung nur richtig, wenn auch die Punkte hinter den Buchstaben sowie das Leerzeichen zwischen dem Punkt und dem Ä enthalten sind.

Ähnliche Abkürzungen und ihre Bedeutung

Nur durch Einhaltung der richtigen Schreibweise ist auch jedem klar, wofür „o. Ä.“ steht. Kürzt ihr „oder Ähnliches“ anders ab, besteht Verwechslungsgefahr. Denn andere Schreibweisen haben auch eine andere Bedeutung. Hier einige Beispiele:

o. Ä. = oder Ähnliches

o. ä. = oder ähnliche

OÄ = Oberärztin

u. ä. = und ähnliche

Auch in anderen Sprachen sind Abkürzungen gängig. Diese unterstützen euch beim Chatten:

Hinweise zur richtigen Verwendung der Abkürzung

Jede Sprache hat ihre eigenen Abkürzungen. Das Akronym „o. Ä.“ findet hauptsächlich in der deutschen Sprache Gebrauch. Auch in Österreich ist „o. Ä.“ für „oder Ähnliches“ eine gängige Abkürzung. Während es für andere Abkürzungen wie „zum Beispiel“ in der englischen Sprache Äquivalente („e. g.“) gibt, ist dies bei „o. Ä.“ nicht der Fall. Die Kurzform lässt sich auf andere Sprachen also nicht ohne Weiteres übertragen. Noch ein Schreibtipp zum Schluss: Wenn die Abkürzung für „oder Ähnliches“ am Ende eines Satzes steht, ist der Punkt der Abkürzung gleichzeitig das Satzzeichen für das Ende eines Satzes.

