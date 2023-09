One Piece: Erratet ihr die Nationalitäten der Charaktere im Quiz?

Bei einigen Charakteren in One Piece sind die Nationalitäten bestätigt. Welche es sind, erfahrt ihr in unserem Quiz. (Bildquelle: One Piece: Pirate Warriors 4, Screenshot GIGA)

Was ist One Piece?

One Piece ist eine weltbekannte japanische Manga- und Anime-Serie, deren Schöpfer Eiichiro Oda ist. Sie handelt von einer Gruppe junger Piraten, auch Strohhüte genannt. Monkey D. Ruffy ist einer von ihnen und gleichzeitig der Hauptcharakter, dessen Traum es ist, der König der Piraten zu werden. Dafür begibt er sich auf eine lange Reise, an deren Ende er das One Piece finden möchte. Es handelt sich dabei um einen Schatz, der seinem Finder Ruhm und Reichtum verspricht.

Dieser mysteriöse Schatz ist also der Namensgeber für die Serie und wurde zuvor nur ein einziges Mal gefunden – von Gol D. Roger. Vor seiner Hinrichtung hat der Piratenkönig aber nicht verraten, wo er One Piece gefunden hat und so sind viele Piraten auf die Suche gegangen.

Ruffy und seine Crew

Selbstverständlich ist Ruffy auf seiner Reise nicht alleine, denn ein Pirat hat in der Regel ein Schiff und eine Crew. Die Charaktere innerhalb der Serie sind zahlreich und divers. Eiichiro Oda hat bereits verraten, dass er einige davon am Beispiel echter Nationen kreiert hat.

Zudem nannte er einige Namen und Länder, die in diversen Kapiteln des Mangas festgehalten wurden. Habt ihr sie gelesen, dann werdet ihr unser Quiz zu One Piece ohne Probleme bestehen. Andernfalls empfehlen wir euch einfach zu raten, denn es macht auch so viel Spaß.

Vom Manga zur Realverfilmung

One Piece erschien zunächst als Manga und wurde durch eine Anime-Serie erweitert. Zudem gibt es einige Videospiele, wie zum Beispiel One Piece Odyssey (bei Amazon ansehen), aber auch Brettspiele, wie das One Piece Monopoly (bei Amazon ansehen). Zuletzt erschien auch eine Realverfilmung von One Piece als Serie auf Netflix. Mehr Informationen dazu findet ihr in folgendem Artikel: