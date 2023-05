Die Internetseite One Piece Tube lässt euch alle Folgen des Animes „One Piece“ kostenlos streamen. Ob die Seite legal oder illegal ist, erfahrt ihr hier.

Das Streaming von Animes kann in Deutschland manchmal zur Qual werden. Gerade wenn die Rechte der jeweiligen Serie bei keinem Anbieter liegen und die Streamingdienste eure begehrte Serie nicht anbieten können, kann das schnell frustrieren. Auf den ersten Blick scheinen Seiten wie One Piece Tube die gleichnamige Anime-Serie lizensiert zu haben, aber ist das auch so? Unter Fans ist die Seite seit Jahren beliebt, wenn es um das kostenlose Streaming aller „One Piece“-Folgen geht. Wir erklären euch, ob ihr One Piece Tube legal nutzen dürft und welche Alternativen es zu der Streaming-Seite gibt.



Mit einem Netflix-Abo könnt ihr Serien definitiv legal schauen. Wir haben die besten Anime-Serien auf Netflix in einem Video zusammengefasst:



Ist One Piece Tube legal oder illegal?

Nicht zu Unrecht stellen sich die Fans der Seite One Piece Tube seit vielen Jahren die Frage, ob die Streaming-Seite legal ist, oder sie sich besser nicht mehr darauf bewegen sollten. Dabei ist die Antwort gar nicht so leicht, wie es zuerst erscheinen mag. One Piece Tube selbst ist illegal, da die Anbieter*innen, welche die Streams zur Verfügung stellen, keine Rechte an dem gezeigten Material besitzen. Die Nutzer*innen, welche die Folgen streamen, bewegen sich allerdings in einer Grauzone. Dieser schmale Grad ist tatsächlich nur möglich, da die Folgen beim streamen nicht auf dem Computer gespeichert werden und somit keine Tatverfolgung entstehen kann.

Da in den letzten Jahren viele illegale Streaming-Seiten vom Netz genommen wurden, sollten die Nutzer von One Piece Tube eigentlich wissen, dass an diesem komplett kostenlosen Angebot aller Folgen irgendetwas faul sein müsste. Zudem können sich einzelne Besucher*innen der Seite dennoch strafbar machen, wenn diese durch Zufall ermittelt werden können. In diesem Fall könnte eine Strafanzeige gegen Verdächtige gestellt werden. Ihr solltet euch also lieber nach Alternativen für One Piece Tube umschauen, welche legal sind und die Produzent*innen in jedem Fall unterstützen können. Dann könnt ihr guten Gewissens die Abenteuer von Ruffys Crew – mit all ihren kultigen Sprüchen – mitverfolgen.



So könnten die „One Piece“-Charaktere in echt aussehen:



Welche Alternativen gibt es zu One Piece Tube?

Alle legalen Alternativen zu One Piece Tube, die ihr benutzen könnt, unterstützen die Produzenten der Anime-Serie. Leider ist „One Piece“ in Deutschland bei keinem Streaming-Anbieter komplett verfügbar, sondern teilt sich je nach Vertonung bei der Verfügbarkeit in neue und alte Folgen auf. Schaut ihr die Anime-Serie gerne in der deutschen Synchronfassung müsst ihr bei den älteren Folgen zwangsläufig auf die vorhandenen DVD- und Blu-ray-Boxen zurückgreifen. Für Liebhaber der originalen japanischen Sprachausgabe stehen euch auf Crunchyroll alle älteren und aktuellen Folgen zur Verfügung. Wenn ihr die neueren Folgen etwas versetzt auf Deutsch sehen wollt, könnt ihr auch auf den Anbieter Prosieben Maxx zurückgreifen. Ansonsten findet ihr auch die aktuellen Folgen der 15. Staffel kostenlos bei Joyn. Neben der Serie sind noch jede Menge Filme erschienen – unsere Kolleg*innen auf Kino.de zeigen euch die richtige Reihenfolge der „One Piece“-Filme.

One Piece Sammelschuber 1: East Blue (inklusive Band 1–12): Piraten, Abenteuer und Schätze Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.05.2023 12:15 Uhr

Egal wie ihr „One Piece“ schaut, achtet immer auf ein legales Angebot oder greift auf euren Lieblings-Streamingdienst zurück. In diesen Fällen könnt ihr bei der Legalität eurer Streams nichts falsch machen.



Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.