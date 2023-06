Schneller, höher, weiter? Beim Achterbahn-Design stehen euch viele Möglichkeiten zur Verfügung. Wir verraten, wie ihr eure Besucher begeistert.

Park Beyond: Fertige oder selbstgebaute Achterbahn?

Da ihr nicht alle Zielgruppen gleichermaßen zufriedenstellen könnt, zeigen wir euch hier, worauf ihr beim Bauen achten müsst, damit ihr die passende Zielgruppe ansprecht. Ihr könnt in eurem Freizeitpark eine Achterbahn aufstellen, die bereits von den Erstellern vorgefertigt wurde. Ihr findet sie im zweiten Reiter „Fertigbauten“ bei den Achterbahnen. Je nachdem, wie weit ihr im Spiel vorangeschritten seid, stehen euch mehr oder weniger Achterbahnrouten zur Verfügung. Auf jeden Fall findet ihr jeweils eine Achterbahn, die auf eine bestimmte Zielgruppe zugeschnitten ist:

Familie



Teenager

Erwachsene

Fahrt mit dem Zeiger über eine Achterbahn und ihr seht, welche Zielgruppe auf die Achterbahn positiv, neutral oder negativ reagiert. Auch die Achterbahnen haben eine Spaß- und Begeisterungswertung, welche für euren Freizeitpark von großer Bedeutung ist. Denn die Achterbahnen sind stets das Herzstück des Freizeitparks. Solltet ihr also Zeit und einiges an Geld haben, schadet es nicht, einmal selbst Hand anzulegen und eine Achterbahn aus dem Boden zu stampfen.

Spezifische Bauteile und Module in Park Beyond freischalten

Wenn ihr mit Zielen oder innerhalb einer Kampagne spielt, ist die Achterbahnausstattung nur bedingt verfügbar. Ihr müsst die besonderen Bauteile nämlich erst in Sofias Labor freischalten. Dazu braucht ihr eine Laborerweiterung, welche ihr nur erhaltet, indem ihr eine Parkstufe nach oben steigt. Erst dann könnt ihr die Kategorie „Module“ in Sofias Labor kaufen und so alle spezifischen Bauteile wie Feder und Kanone freischalten.

In Sofias Labor könnt ihr eure Achterbahnstation upgraden. (© Screenshot GIGA)

Park Beyond: Achterbahn selbst bauen

Beim Selbstbauen könnt ihr zwischen drei verschiedenen Startflächen wählen:

Standard-Achterbahn, für den einfachen Bau ohne Einschränkung

Breite-Achterbahn, hat zwar Platz für mehr Besucher, die sind aber weniger zahlungswillig aufgrund der Einschränkung

Wilde Maus, die Bahn ist für schnelle Kurven ausgelegt

Ganz gleich wie ihr euch entscheidet, beim Bauen stehen euch viele Möglichkeiten offen. Platziert die Startplattform und wählt aus, wie viele Runden die Achterbahn fahren soll und ob vorwärts oder rückwärts. Das sind alles Entscheidungen, die ihr frei wählen könnt. Im Prinzip könnt ihr auch direkt los bauen mit Hilfe der Gleise, dem Kettenzug und der Bremse. Allerdings empfehlen wir euch zuerst einen Blick auf die Aufhänger rechts unten zu werfen.

Im Baumenü für die Achterbahn könnt ihr bestimmte Aufhänger auswählen. (© Screenshot GIGA)

Dort findet ihr nämlich mehrere Eigenschaften, welche die Achterbahn haben kann, um eine bestimmte Zielgruppe anzusprechen. Zum Beispiel fahren Teenager total auf die Eigenschaft „Kopfüber“ ab. Ganz im Gegensatz zu Familien, für die das der totale Weltuntergang wäre. Es gibt auch Eigenschaften wie „Mach mal halblangsam“ oder „Doppelspur“, welche zwei Zielgruppen gleichermaßen neutral ansprechen. Generell gibt es nur wenige Aufhänger, die alle Zielgruppen lieben wie „Aus der Reihe“, wo die Achterbahnwägen aufgeteilt werden und später wieder verkehrt zusammenfinden.

Die Aufhänger müsst ihr alle selbst baulich umsetzen. Sie zeigen euch nur, wie ihr die Zielgruppen begeistern könnt. Mit Hilfe einer Impossification könnt ihr außerdem noch einen dritten Anhänger freischalten. Allerdings benötigt ihr bei Achterbahn-Impossificationen mindestens fünf Ladungen, daher muss die Zufriedenheit in eurem Park gut hoch sein.

Ihr könnt auch zwei bis drei Anhänger mit unterschiedlichen Interessen kombinieren, um ein Mittelmaß zu gestalten. Wir empfehlen euch allerdings lieber mehrere Achterbahnen zu bauen und diese auf jeweils eine Zielgruppe perfekt abzustimmen. Dadurch sind die Besucher auch mehr begeistert, wenn sie mit der Achterbahn durch den Looping sausen oder gemächlich hin und zurück fahren.

