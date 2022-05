Bei Lidl findet man immer häufiger nützliches Zubehör für Smartphones. Der Discounter verkauft dort aktuell eine Powerbank, die mit einem echten Mehrwert aufwartet. Es geht dabei nicht einmal um die Möglichkeit, das Handy kabellos aufladen zu können. So etwas haben viele von euch sicher noch nie gesehen.

Lidl verkauft Powerbank mit Saugnäpfen

Eine Powerbank ist schon lange nichts Besonderes mehr. Es gibt unzählige Angebote. Seit einiger Zeit gibt es auch Powerbanks, in der eine Qi-Ladefunktion integriert ist. Unterstützt euer Smartphone kabelloses Laden, müsst ihr kein Kabel mehr anschließen. Ihr legt einfach euer Handy auf die Powerbank und der Ladevorgang beginnt. Doch das ist nicht sehr bequem, denn das Handy kann einfach abrutschen. Genau da kommt Lidl jetzt um die Ecke und bietet eine Powerbank an, bei der Saugnäpfe das Handy in Position halten. Der Spaß kostet auch nur 17,99 Euro (bei Lidl anschauen).

Es kommen noch Versandkosten von 4,95 Euro hinzu, sodass ihr effektiv bei 22,94 Euro landet. Kauft ihr mehr bei Lidl ein, könnt ihr ab 50 Euro die Versandkosten sparen. Ab dem 30. Mai 2022 ist die Powerbank aber auch in den Filialen vor Ort bei Lidl erhältlich. Da müsst ihr dann nur die 17,99 Euro zahlen. Bei Amazon hab ich eine Alternative gefunden, die aber auch 23 Euro kostet (bei Amazon anschauen). Solche Powerbanks scheinen eine echte Rarität zu sein.

Was ihr über Lidl wissen solltet:

Was hat die Powerbank von Lidl so drauf?

Neben der Möglichkeit euer Smartphone kabellos aufzuladen und dieses mit Saugnäpfen zu befestigen, handelt es sich um eine Powerbank mit einer Kapazität von 10.000 mAh. Das reicht aus, um euer Smartphone etwa zwei Mal aufladen zu können. Das funktioniert natürlich auch per Kabel. Es sind zwei Anschlüsse vorhanden. Über Power Delivery 3.0 geht das dann auch sehr schnell, wenn ihr den USB-C-Anschluss verwendet. Vier LEDs zeigen euch an, wie viel Ladeleistung die Powerbank noch zur Verfügung hat. Und ihr könnt mit Schwarz und Weiß aus zwei Farben wählen.