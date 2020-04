Wer seine Wohnungsbeleuchtung günstig mit atmosphärischen „Smart Lights“ erweitern will, kann jetzt zugreifen: Aktuell gibt es die beliebte „Philips Hue Play Lightbar“ im 3er-Pack für nur 119 Euro im Angebot.

Philips Hue Play Lightbar im Angebot: 3er-Pack aktuell für 119 Euro

Wenn ihr bereits eine Hue-Bridge besitzt und nach einem günstigen Angebot für die neuen Lichtbalken von Philips gesucht habt, findet ihr jetzt bei Proshop ein günstiges Bundle: Dort gibt es die „Philips Hue Play Lightbar“ im 3er-Pack für nur 119 Euro versandkostenfrei besonders preiswert. Zum regulären Doppelpack (Preisvergleich idealo.de: 115,99 Euro) gibt es also ein Erweiterungs-Kit kostenlos dazu.

Philips Hue Play Lightbar: Zum Angebot bei Proshop *

Die Lightbars eignen sich als weiche Wandstrahler, die euer Wohnzimmer in beliebige Farben tauchen. Ihr könnt sie entweder hinlegen oder über die mitgelieferten Halterungen aufstellen und sogar an Gegenständen befestigen. Hierfür eignet sich vor allem der Fernseher in Kombination mit der Hue Play HDMI Sync Box, die Farben mit dem TV-Bild synchronisiert. Wie alle anderen Hue-Lampen lassen sich die Balken über die Bridge mit der Hue-App problemlos in euer bestehendes Netzwerk an Lichtern integrieren und in verschiedene Szenen einteilen.

Philips Hue Play Lightbar: Ambilight für den Fernseher nachrüsten

Das Hue-Lightbar-Angebot bei Proshop eignet sich vor allem für Serien- und Gaming-Fans, die an ihrem TV die von Philips-Fernsehern bekannte Hintergrundbeleuchtung „Ambilight“ nachrüsten wollen.

Mit einem 3er-Set Play Lightbars und der HDMI Sync Box erreicht ihr hier das beste Ergebnis, wenn ihr die Seiten und den oberen Rand eures TV-Geräts synchron zum angezeigten Bild in den passenden Farben beleuchten wollt. Das bestätigt auch unser Test zur Philips Hue Sync Box (GIGA-Wertung: 80%). Bei einem Lampenpaar erhält man zwar auch eine abgestimmte Beleuchtung, diese stößt mit zwei Farben allerdings schnell an ihre Grenzen.

Greift bei Proshop zu, wenn ihr bereits eine Sync Box besitzt und euren Fernseher mit einer Hintergrundbeleuchtung ausstatten wollt. Sucht ihr nach einem günstigen Deal für die Play Lightbars, um euer Zimmer oder euren Schreibtisch mit angenehmen Wandstrahlern atmosphärisch aufzupeppen, ist das Angebot ebenfalls eine gute Wahl.