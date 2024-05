Pixel 8 zum Spottpreis: MediaMarkt verkauft starkes Google-Handy richtig günstig

Schickes Design, exzellente Kamera und vollgepackt mit cleveren Funktionen: Das Pixel 8 ist ein starkes Handy, das trotz seines jungen Alters einen regelrechten Preissturz erlebt. Aktueller Tiefpunkt: 565 Euro. Dank Rabattcode könnt ihr das tolle Google-Handy jetzt zu einem richtig guten Preis abstauben.

MediaMarkt verkauft Pixel 8 auf eBay mit Rabatt

Google hat das Pixel 8 Anfang Oktober 2023 offiziell vorgestellt. Im Vergleich zum Vorgänger hat der US-Konzern den Preis um 150 Euro erhöht. Der Preisverfall hat ein gutes Stück der Preiserhöhung aber wieder wettgemacht. So verkauft aktuell etwa MediaMarkt das Pixel 8 auf eBay für 565 Euro (jetzt bei eBay ansehen) – ein richtig guter Preis für das Google-Handy mit Top-Ausstattung. Um das Pixel 8 so günstig abzustauben, müsst ihr im Warenkorb aber den Rabattcode „JUBI25“ eingeben. Dann werden vom Originalpreis noch einmal 50 Euro abgezogen. Erhältlich ist das Pixel 8 in mehreren Farben.

Google Pixel 8 Android-Smartphone mit 6,2-Zoll-Display (OLED, 120 Hz), 8-Kern-Chip, 8 GB RAM, 128 GB Speicher und Dual-Kamera (50 MP + 12 MP. Sieben Jahre Android-Updates. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.05.2024 12:10 Uhr

Für wen lohnt sich das Pixel 8?

Das Pixel 8 lohnt sich für alle, die ein kompaktes Android-Smartphone mit Top-Ausstattung suchen. Mit seinem 6,2-Zoll-Display (OLED, 120 Hz) und Abmessungen von 150,5 x 70,8 x 8,9 mm lässt sich das Google-Handy noch bequem mit einer Hand bedienen. Zu den weiteren Vorzügen gehört außerdem die starke Kamera, sieben Jahre Softwareupdates und eine ganze Reihe an cleveren KI-Funktionen, die den Alltag erleichtern sollen.

Das Pixel 8 im Video:

auf YouTube

Pixel 8 Pro: Bessere Ausstattung, aber größer

Pixel 8 und Pixel 8 Pro sind technisch größtenteils identisch, die Pro-Version bietet aber einige interessante Alleinstellungsmerkmale. Dazu gehört etwa eine dritte Telefoto-Kamera, mehr Arbeitsspeicher, ein größerer Akku sowie ein besseres Display. Das ist mit einer 6,7-Zoll-Diagonale aber auch ungleich größer, was sich auch an den deutlich gewachsenen Abmessungen von 162,6 x 76,5 x 8,8 mm zeigt. Eine Ein-Hand-Bedienung ist beim Pixel 8 Pro kaum mehr möglich.

