Radikale Veränderung? YouTuber Nikocado Avocado schockt mit „sozialem Experiment“

Der US-amerikanische YouTuber Nikocado Avocado fiel in den letzten acht Jahren mit seinem extremen Übergewicht auf. Doch vor kurzem schockte der Influencer damit, dass er in dünner Gestalt vor der Kamera zu sehen war.

Nikocado Avocados schockt YouTube-Landschaft gleich zweimal

Nikocado Avocado ist ein kontroverser YouTuber aus den USA, dessen Content hauptsächlich aus seinem extremen Körpergewicht und übertriebenen Verhalten bekannt war. Viele Zuschauer schauten bei seinem körperlichen und psychischen Verfall zu und einige YouTube-Kollegen machten sich mit eigenen Videos öffentlich über ihn lustig. Allgemein schien Nikocado Avocado kein beliebter YouTuber zu sein, aber mit seinem neuesten Video zog er allen den Teppich unter den Füßen weg.

Eigentlich war der YouTuber Nikocado Avocado ein Influencer, der gesunde Ernährung und Sport regelmäßig in seinen Videos thematisierte. Er entdeckte im Laufe seiner Zeit als YouTuber das Konzept Mukbangs für sich und lud immer mehr Videos dieser Art auf seinem YouTube-Kanal hoch.

Definition Mukbang: Mukbang ist ein Trend aus Südkorea, bei dem Menschen sich beim Essen, meist großer Mengen, an verschiedenen Speisen filmen. Die Intention ist dabei, gegen die Vereinsamung von Menschen vorzugehen. Essen ist in vielen Kulturen ein sozialer Akt, bei dem man sich mit Familie und Freunden trifft. Mukbang sollte diese soziale Erfahrung über das Internet nach Hause bringen.

Ursprünglich verspeiste Nikocado Avocado nur gesundes Essen und propagierte darüber auch die vegane Ernährung. Doch mit der Zeit kamen immer mehr süße oder ungesunde Speisen hinzu und es dauerte nicht lange bis die Veränderung seiner Ernährung auch auf sein Körpergewicht ausschlug.

Mit seinem wachsenden Körpergewicht schien sich auch die Persönlichkeit von Nikocado Avocado zu verändern. Er lud häufiger Videos hoch, in denen er große Mengen an Essen zu sich nahm und sich dabei wie ein quengelndes Kleinkind verhielt. Beispielsweise schrie er seinen Mann an oder weinte auf eine übertriebene Art und Weise.

Für die Zuschauer war klar, dass sich der YouTuber in einer Art Selbsthass-Phase befand. In mehreren Videos klagte er darüber, dass er zu viel Körpergewicht hatte und sein körperlicher Zustand machte ihm auch mental zu schaffen. Zu einem Zeitpunkt wog er über 180 Kilogramm.

„Das war das größte soziale Experiment meines Lebens“

Am 7. September 2024 lädt Nikocado Avocado dann ein Video hoch, welches die gesamte US-amerikanische YouTube-Landschaft in Schock versetzte. Mit den Worten „Ich bin immer zwei Schritte voraus.“ meldete sich der YouTuber in seinem neuesten Video zurück und zeigt sich in dünner Gestalt.

Das Widersprüchliche: In seinen noch vor kurzem hochgeladenen Videos war der YouTuber immer noch übergewichtig und die Zeitspanne zwischen seinem letzten und vorletzten Video betrug nur sieben Monate. Ein Zeitraum, in dem es unmöglich ist, über 100 Kilogramm abzunehmen. Nikocado musste dies also schon lange vorher geplant haben.

So bestätigte er es auch in seinem Video. Er behauptet, die acht Jahre waren ein „schlechter Traum“ und nennt es gleichzeitig „das größte soziale Experiment meines Lebens“. Weiter sagt er, er habe Videos für zwei Jahre vorproduziert, um im Geheimen abzunehmen und seine Zuschauer zu schocken.

Auf seinem Instagram-Kanal präsentiert Nikocado Avocado stolz seine neue Figur:

Warum dieses „Experiment“ trotzdem kritisch beäugt werden sollte

+++ Dieser Abschnitt spiegelt die Meinung einer einzelnen GIGA-Autorin wider, nicht aber die Meinung der gesamten GIGA-Redaktion! +++

Egal, ob Nikocado Avocado wirklich diesen „Masterplan“ hatte, die gesamte US-amerikanische YouTube-Landschaft absichtlich hinters Licht zu führen oder nicht, sein Umgang mit extremem Übergewicht sollte kritisch betrachtet werden.

Sowohl während seines Übergewichts, als auch nach dem Abnehmen, stellt er es als etwas grundsätzlich Schlechtes dar. Seine Darstellung nimmt übertriebene Ausmaße an und zieht das Thema Körpergewicht in eine lächerliche Richtung. Auch in einem Video von 2017, wo er das erste Mal seine eigene Gewichtszunahme thematisiert und an den Pranger stellt, zeigt er Übergewicht als etwas ausnahmslos Negatives.

Nikocado Avocado gibt mit seinen YouTube-Videos den Eindruck, als könnten übergewichtige Menschen einfach so abnehmen. Dabei gibt es viele Gründe, weswegen Menschen übergewichtig sein können und warum es ihnen nicht möglich ist, einfach so durch herkömmliche Mittel abzunehmen. Durch sein übertriebenes Verhalten zieht er über- oder mehrgewichtige Menschen automatisch in ein schlechtes Licht. Aussagen wie „Das war alles nur ein schlechter Traum“ könnte Menschen, denen es nicht möglich ist, auf normale Art und Weise, einfach nur mit Ernährung und Sport abzunehmen, sauer aufstoßen.

Eine wirkliche Reflexion und Erklärung für das vermeintliche Experiment blieb bisher aus. Nikocado Avocado bezeichnet sich in seinem „Comeback-Video“ als „villain“, also als Bösewicht, und deutet darauf hin, seine zahlreichen Zuschauer und ihre Sensationslust nur vorgeführt zu haben – und macht mit Mukbang weiter.

