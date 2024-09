Reolink Altas PT Ultra mischt den Markt für Überwachungskameras auf

Pünktlich zur IFA 2024 präsentierte Reolink seine neue Sicherheitskamera Altas PT Ultra. Mit mehrfach überzeugenden Features wie einer kontinuierlichen 4K UHD-Aufnahme und einer bis zu 8 Tage langen Akkulaufzeit (bei täglich 12 Stunden ununterbrochener Aufzeichnung) setzt der Branchenführer genau da an, wo die Modelle anderer Hersteller nur unbefriedigend abliefern.



Was stört Hausbesitzer in Sachen Sicherheitskameras am allermeisten? Genau diese Frage hat Reolink Eigentümer von Immobilien gefragt. Ziemlich smarter Move. Denn so lieferten die Schwachstellen der Konkurrenz den Entwicklern der Altas PT Ultra die perfekte Arbeitsgrundlage, an den wirklich wichtigen Sicherheitsstellschrauben zu drehen. Allen voran:

nicht aufgezeichnete Vorkommnisse schlechte Schwarz-Weiß-Nachtsicht

kurze Akkulaufzeiten eingeschränktes Sichtfeld

Problem erkannt, Problem gebannt? Hersteller Reolink ist jedenfalls davon überzeugt, seine selbstauferlegten Hausaufgaben mit Bravour gelöst und im Bereich Überwachungskameras einen neuen Industriestandard gesetzt zu haben. Schauen wir uns das mal genauer an.

1. Kontinuierliche 4K UHD-Aufnahme mit Mega-Akku

Eine der größten Stärken der Reolink Altas PT Ultra ist die gestochen scharfe 4K UHD-Bildqualität. Mit einer 8-Megapixel-Auflösung und einem hochmodernen 4-mm-Objektiv werden selbst kleinste Details sichtbar.

Aber das ist noch nicht alles: Mit doppelt so viel Kapazität wie bei ähnlichen Produkten wartet der beachtliche 20.000-mAh-Akku auf. Das hat Wirkung. Mit einer einzigen Akkuladung kann die Kamera bis zu acht Tage lang ohne Unterbrechung 12 Stunden pro Tag aufzeichnen – komfortabel. Und sorgt auch dafür, dass euch nichts Wichtiges entgeht. Im Standardbetriebsmodus reicht eine Akkuladung sogar 16 Monate lang.

Wie wär's mit einer weiteren Innovation im Bereich der Heimbatteriekameras? Die Altas PT Ultra löst das bisherige Problem eines leicht verzögerten Aufzeichnungsbeginns durch die technisch bedingte Ansprechzeit der Infrarotsensoren. Mit einer neuen Generation von System-on-Chip (SoC) nimmt sie permanent 10 Sekunden Videomaterial auf, bevor ein Ereignis tatsächlich eintritt und im Kameraspeicher aufgezeichnet wird.

2. Farbige Nachtsicht: Keine Kompromisse bei Dunkelheit

Vollfarbe bei Tag und Nacht – die Reolink Altas PT Ultra zeichnet auch bei Dunkelheit farbig auf, statt wie bei anderen Herstellern üblich, schwarz-weiß. (© Reolink)

Viele Kameras schalten bei Nacht auf schwarz-weiß um, was das Erkennen von Details schwierig machen kann. Die Altas PT Ultra geht auch hier den entscheidenden Schritt weiter. Die integrierte ColorX-Technologie kombiniert eine F1.0-Blende mit einem 1/1.8-Zoll-Sensor. So erfasst die Kamera bis zu viermal mehr Licht als normale Infrarotkameras. Für euch heißt das: Selbst in der dunkelsten Nacht bekommt ihr klare, farbige Bilder. Und damit ein Plus an Sicherheit.

3. 360°-Rundumsicht

Eingeschränkte Sichtfelder sind ein Ärgernis der meisten Sicherheitskameras. Ein absolutes Manko, dass dem eigentlichen Ziel, sich sicher zu fühlen, alles andere als zuträglich ist. Die Reolink Altas PT Ultra hat dem toten Winkel erfolgreich den Kampf angesagt und bietet euch eine vollständige 360°-Sicht. Möglich machen das eine Schwenkfunktion von 355° und eine Neigung von 90°.

Zusammen mit intelligenter Erkennungstechnologie für Personen, Fahrzeuge und Tiere sowie einer

automatischen Verfolgungsfunktion überwacht die Kamera jedes relevante Ereignis. Und das übrigens ohne monatliche Gebühren.

4. Autotracking-Funktion

Die Autotracking-Funktion ermöglicht es der Kamera, sich automatisch auf bewegte Objekte zu fokussieren und diesen Bewegungen zu folgen. Das bedeutet, wenn eine Person oder ein Fahrzeug in das Sichtfeld der Kamera kommt, erkennt die Kamera diese Bewegung und richtet sich automatisch auf das sich bewegende Objekt aus. Die Kamera schwenkt und neigt sich entsprechend, um das Objekt im Blickfeld zu behalten. So wird eine wirklich lückenlose Überwachung gewährleistet.

Intelligent, effizient und lückenlos sicher

Reolink hat sich als Innovator im Bereich intelligenter Sicherheitssysteme und Kameralösungen einen Namen gemacht. Hier die wichtigsten Features ihres neuesten Coups:

Aufnahme in 4K Ultra High Definition sowie 4K-Farbsicht bei Tag und Nacht 360°-Sicht ohne toten Winkel

12 Stunden Laufzeit pro Tag über 8 Tage bei einer Ladung

Überwachung in Echtzeit und sofortiger Zugriff

Verbesserte Smart-Erkennung mit Auto-Tracking

Dual-Band Wi-Fi 6 Netzwerk

alle Aufnahmen lokal und sicher gespeichert

einfache Installation überall

keine Abo-Gebühren

Einfache Installation an der Wand oder Decke möglich. Die Altas PT Ultra unterstützt die Netzwerkanbindung über Bluetooth. (© Reolink)

Fazit: Eine Spitzenkamera für unter 230 Euro

Die Reolink Altas PT Ultra lässt die Schwachstellen durchschnittlicher Überwachungskameras meilenweit hinter sich. Die imposante Akkuleistung und brillante Bildqualität zu jeder Tages- und Nachtzeit sind echte Gamechanger. Kurz: Immobilieneigentümer holen sich mit dem Reolink-Neuzugang eine einfache, hochmoderne und zuverlässige Lösung für ein besseres Sicherheitsgefühl nach Hause.

Die Reolink Altas PT Ultra ist ab sofort zum Verkaufspreis von 229,99 Euro auf Reolink.com und Amazon erhältlich. Wer ein komplettes Setup bevorzugt, kann sich für das Paket aus Kamera und 6-Watt-Solarpanel zum Preis von 249,99 Euro entscheiden.

