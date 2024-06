Reolink Argus 4 Pro im Test: Diese Überwachungskamera setzt ganz neue Maßstäbe

Mit der Reolink Argus 4 Pro geht die nächste Generation Überwachungskameras an den Start. Die smarte Outdoor-Lösung ist die weltweit erste 4K Akku-Außenkamera mit Farbsicht auch bei Nacht. Aber nicht nur deshalb wartet die Kamera mit besten Aussichten für eure Sicherheit auf.

Vom Einbruchs- und Personenschutz bis zur Fernüberwachung im Urlaub. Die Gründe, Haus oder Grundstück mit einer Überwachungskamera auszustatten, sind so vielseitig wie die Vorteile. In Sachen Bildqualität und Akkuleistung sieht es oft allerdings mau aus. Nicht so bei der Reolink Argus 4 Pro.

Warum euch das innovative Gerät gerade bei diesen wichtigen Themen nicht in die Röhre schauen lässt – und was sie sonst noch drauf hat –, erfahrt ihr hier.

Modernste Features machen den Unterschied

4K UHD 180° uneingeschränkter Blickwinkel durch Dual-Objektiv hervorragende Farbwiedergabe bei Tag und Nacht

30 % mehr Akkulaufzeit

Wi-Fi 6 Ausstattung, reibungsloses 4K-Streaming

Scharfer Panoramaview inklusive

Eine Kamera ist nur so gut wie die Bilder, die sie aufzeichnet. Was nützt euch das schönste Tool, wenn wichtige Details nicht zu erkennen sind? Überwachungskameras können wertvolle Beweismittel liefern und auch bei Versicherungsansprüchen hilfreich sein – aber eben nur bei entsprechender Bildqualität.

Die neue Reolink Argus 4 Pro überwindet Probleme wie ein zu schmales Sichtfeld oder Unschärfen mithilfe eines eigens entwickelten Dual-Image-Stitching-Algorithmus. Dieser kombiniert die Bilder von zwei eingebauten 4mm-Objektiven nahtlos und verdoppelt dabei die Perspektive auf ein vollständiges horizontales 180°-Sichtfeld. Ultrabreit und in beeindruckender 4K-Auflösung.

Wirtschaftlich ist das übrigens auch: Mit nur einer Argus 4 Pro Kamera kann zum Beispiel die gesamte Rückseite eines Hauses oder ein Straßenzug abgedeckt werden.

Der Reolink Argus 4 Pro entgeht nichts dank des 180°-Weitwinkelobjektivs. (© Reolink)

4K-Vollfarbe rund um die Uhr

Nachts sind alle Katzen grau? Nicht mit der Reolink Argus 4 Pro. Ohne auf Infrarotlichter oder Spotlights angewiesen zu sein, bringt sie auch bei Dunkelheit eine großartige Farbwiedergabe, selbst unter gedimmten Straßenlaternen.

Möglich macht das die neue Bildgebungstechnologie ColorX des Herstellers. Diese setzt Objektive mit großer Blendenöffnung und einem sehr guten Sensorbereich ein.

Auch bei klarem Sternenhimmel oder unter gedimmten Straßenlaternen kann die Argus 4 Pro Nachtsichtaufnahmen in Vollfarbe machen, ohne dass Infrarotlichter oder Scheinwerfer erforderlich sind. Die Nacht wird so hell und klar wie der Tag. (© Reolink)

Mehr Akku, weniger Verbrauch

Statt in Sachen Effizienz zu kleckern, klotzt die smarte Sicherheitskamera im Vergleich zu anderen IR-Kameras mit 4K-Auflösung bei Nacht. Die erwähnte ColorX-Technologie spart 2 Watt pro Stunde ein, was euch eine um 30 Prozent längere Akkulauf- und bis zu 12 Tage zusätzliche Standby-Zeit verschafft.

Die wetterfeste Sicherheitskamera lässt sich einfach und flexibel an vielen verschiedenen Orten installieren, außen und auch innen. (© Reolink)

Alles in allem: Vorbildlich funktional

Überall einfache Installation: kabellose Einrichtung und flexible Standortwahl Solarpanel mit 6W-Leistung: 24-Stunden-Akku mit nur 10 Minuten Ladezeit auch bei minimaler Sonneneinstrahlung

Verbesserte Smart-Erkennung mit präzisem Alarm: 180°-Ultraweitwinkel Passiv-Infrarot Sensor sorgt für eine umfassende Abdeckung rund ums Grundstück

Vielfältige lokale Speichermöglichkeiten: mit Unterstützung von 128GB SD-Karte und Reolink Home Hub Fernzugriff jederzeit und überall: einfach über die App Videoüberwachung



Intelligente Lösung: Mit Next-Gen Wi-Fi 6 genießt man eine stabilere Netzwerkverbindung mit blitzschneller Geschwindigkeit. (© Reolink)

Fazit

Die weltweit erste akkubetriebene 4K Überwachungskamera, die in Vollfarbe arbeitet, ist ein rundum gelungener Neuzugang der Argus-Kameraserie.

Dank Spitzentechnologie profitiert ihr von Features wie einem uneingeschränkten Sichtfeld, langen Akkulaufzeiten, drahtloser Konnektivität und flexiblem Handling. Kurz: Die Reolink Argus 4 Pro hat alles drauf, um euch ein sicheres und gutes Gefühl zu geben.

