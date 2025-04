Romantisch? Von wegen! Die Entstehungsgeschichte hinter „I Will Always Love You“

„I Will Always Love You“ verbinden wir mit Whitney Houston und „Bodyguard“. Doch geschrieben wurde der vermeintliche Love-Song aus einem anderen Grund.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

„I Will Always Love You“: Ein Song feiert Geburtstag

Am 12. Juni 2023 wurde einer der bekanntesten Pop-Love-Songs 50 Jahre alt. Wir sprechen von „I Will Always Love You“. Die meisten von euch werden noch Kevin Costner und Whitney Houston auf der Kinoleinwand vor Augen haben und sich fragen, ob die Zeit wirklich so schnell vergangen ist. Wir können euch beruhigen, das ist sie nicht.

Anzeige

Die Story hinter dem herzzerreißenden Love-Song führt uns jedoch zu Dolly Parton, einer der bekanntesten Country-Sängerinnen der Geschichte. Der Song wurde 1973 im RCA Studio B in Nashville aufgenommen. Zu diesem Zeitpunkt stand Parton an einem Wendepunkt ihrer Karriere und hat mit „I Will Always Love You“ einen musikalischen Weg gefunden, „Danke“ zu sagen.

Wie sich das Original von Dolly Parton klingt, könnt ihr euch zum Beispiel bei YouTube oder Spotify anhören.

Anzeige

Das steckt hinter „I Will Always Love You“

Wir müssen dafür noch etwas weiter in der Zeit zurück. In den 1960-er Jahren galt Porter Wagoner in den USA als gefeierter Countrystar. Und hatte sogar seine eigene Fernsehsendung. Dieser erkannte das Talent hinter der aufgebrezelten Fassade einer jungen Frau namens Dolly Parton. Er brachte mit ihr frischen Wind in seine in die Jahre gekommene TV-Show.

Anzeige

Nach sieben Jahren gemeinsamer Zeit, wollte Parton endlich auf eigenen Füßen stehen und eine Solo-Karriere starten. Um ihrem Freund und Mentor für die gemeinsame Zeit zu danken, schrieb sie einen Song, der es bis auf Platz 1 der US-Countrycharts schaffen sollte und Jahre später ein unvergessliches Leinwand-Comeback feierte.

Dolly Parton: Jolene Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.04.2025 19:30 Uhr

Whitney Houstons „I Will Always Love You“

Anfang der 90er Jahre werkeln die Macher von „The Bodyguard“ hinter den Kulissen an Konzept und Umsetzung des Films. Von Anfang an war klar: Whitney Houston sollte auch singen, und zwar genau in dem Moment, wenn sie sich von ihrem Bodyguard trennen muss.

Hauptdarsteller Kevin Costner kramte in der Song-Kiste und ihm kam die Idee, den schmerzlichen Abschied mit „I Will Always Love You“ in die Herzen der Kinobesucher zu transportieren. Was dann kam, haben wir in lebendiger Erinnerung. „I Will Always Love You“ wurde 1992 zum Titelsong von „The Bodyguard“ und schaffte es auf Umwegen endgültig zum Welthit.

Auch diese Version des Songs findet ihr bei YouTube oder Spotify. Und wenn ihr euch selbst von Whitney Houstons Version überzeugen wollt, könnt ihr „The Bodyguard“ in der Kaufoption bei Amazon Prime Video streamen.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.