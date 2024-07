Rückruf wegen Brandgefahr: Opel, Citroën, DS und Peugeot warnen vor Defekt

Stellantis ruft gleich vier Fahrzeug-Modelle seiner Automarken zurück – weil ein Problem einen möglichen Fahrzeugbrand verursachen könnte.

Die Automobilhersteller Opel, Citroën, DS und Peugeot haben jetzt eine große Rückrufaktion gestartet und das tatsächlich allesamt wegen dem gleichen Problem. Das in den Niederlanden beheimatete Mutterunternehmen Stellantis hat bei den vier genannten Herstellern wohl Fehler am Batteriemanagement-Steuergerät beziehungsweise an dessen Software festgestellt. Demnach könne die schon aktualisierte Software möglicherweise diverse Beschädigungen nicht erkennen – was im ungünstigsten Fall einen Fahrzeugbrand verursachen könnte.

Welche Modelle sind betroffen?

Die Fahrzeuge, die Opel, Citroën, DS und Peugeot nun zurückrufen, um die Antriebs-Batterie kostenlos zu tauschen und gegebenenfalls ein Over-the-Air-Update (OTA) zu installieren, stammen aus den Baujahren von 2019 bis 2021:

Opel Grandland X: In Deutschland sind 478 Fahrzeuge des Kompakt-SUVs von dem Fehler betroffen, weltweit sollen es 2.344 Autos der Reihe sein. Opel ruft Fahrzeuge aus den Baujahren 2019 bis 2021 zurück.

In Deutschland sind 478 Fahrzeuge des Kompakt-SUVs von dem Fehler betroffen, weltweit sollen es 2.344 Autos der Reihe sein. Opel ruft Fahrzeuge aus den Baujahren 2019 bis 2021 zurück. Citroën C5 Aircross: Hierzulande geht es um 86 Fahrzeuge des komfortablen SUVs, global werden 1.927 Exemplare des Aircross zurückgerufen. Betroffen sind die Baujahre 2020 und 2021.

Hierzulande geht es um 86 Fahrzeuge des komfortablen SUVs, global werden 1.927 Exemplare des Aircross zurückgerufen. Betroffen sind die Baujahre 2020 und 2021. DS7: Vom eleganten SUV mit Plug-in-Hybridantrieb sind deutschlandweit 78 Fahrzeuge betroffen, weltweit 940 Fahrzeuge. Bei dem SUV geht es um die Baujahre 2019, 2020 und 2021.

Vom eleganten SUV mit Plug-in-Hybridantrieb sind deutschlandweit 78 Fahrzeuge betroffen, weltweit 940 Fahrzeuge. Bei dem SUV geht es um die Baujahre 2019, 2020 und 2021. Peugeot 508 und 3008: Auch der Plug-in-Hybrid und der Fastback-SUV des französischen Herstellers fallen unter die Rückrufaktion. Bei beiden Modellen handelt es sich um Fahrzeuge von 2019 bis 2021, in Deutschland 223 Exemplare, weltweit 4.634.

Das sind die KBA-Referenznummern

Die zu den Rückrufen gehörigen KBA-Referenznummern und Hersteller-Codes lauten je nach Modell und Hersteller wie folgt:

Opel: 13978R / KLH

13978R / KLH Citroën: 13976R / ML6

13976R / ML6 DS: 13977R / ML6

13977R / ML6 Peugeot: 13975R / MQE

Stellantis: Nicht der erste Rückruf dieses Jahr

Schon im April dieses Jahres hatten mehrere Marken unter dem Schirm von Stellantis gleich mehrere Fahrzeuge zurückgerufen. Im Frühjahr ging es tatsächlich auch um einen Softwarefehler – in der Motorsteuerung.

