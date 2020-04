Bildquelle: GIGA

Samsung-Smartphones verlieren schnell an Wert. Das trifft auch beim neuen Galaxy S20 zu. Nach nur wenigen Wochen auf dem Markt in Deutschland ist der Preis für das Top-Handy bereits deutlich gefallen. GIGA verrät euch, wo ihr das Handy aktuell am günstigsten kaufen könnt.

Samsung Galaxy S20 Facts

Samsung Galaxy S20 bei Amazon, MediaMarkt und Saturn günstiger

Originalartikel:

Das Samsung Galaxy S20 kam Mitte März für 899 Euro auf den Markt und hat seitdem einen echten Preisverfall erlebt. Nach nur wenigen Tagen gab es bereits die ersten Angebot, mittlerweile spart man schon über 200 Euro, wenn man bei kleineren Händlern schaut. Bei eBay verlangt ein . Doch nicht nur die eBay-Händler haben das Galaxy S20 im Preis gesenkt. Selbst große Unternehmen wie MediaMarkt und Saturn wollen nur noch 777 Euro haben. . Dort gibt es 3 statt 2 Jahre Garantie. Nach etwas über einem Monat auf dem Markt ist das natürlich ein massiver Wertverlust – aber im Grunde auch normal bei Samsung-Geräten.

Samsung Galaxy S20 bei MediaMarkt kaufen * Samsung Galaxy S20 bei Saturn kaufen * Samsung Galaxy S20 bei Amazon kaufen *

Im Gegensatz dazu verlangt Amazon weiterhin die unverbindliche Preisempfehlung. Dort muss man stolze 899 Euro zahlen – obwohl der Preis hin und wieder schwankte. Dort bewegt sich also auch etwas. Nachfolgend der Preisverlauf des Samsung Galaxy S20:

Samsung Galaxy S20: Was macht das Handy so besonders?

Samsung hat beim Galaxy S20 sehr viel richtig gemacht, wie ich im Test festgestellt habe. Das 120-Hertz-Display, die neue Kamera und hohe Performance überzeugen. Allein bei der Akkulaufzeit muss man kleine Abstriche machen. Was das Handy noch so drauf hat, verraten wir euch im nachfolgenden Video:

Neben dem Galaxy S20 gibt es noch das Galaxy S20 Plus und Galaxy S20 Ultra. Beide bieten eine etwas bessere Ausstattung, kosten aber auch viel mehr. Das Galaxy S20 ist hingegen ein kompakter Alleskönner, den ich persönlich bevorzuge.

Samsung Galaxy S20: Wie geht es weiter?

Der Preis für das Samsung Galaxy S20 wird weiter fallen. Daran gibt es absolut keinen Zweifel. Wenn er sich der Preismarke von etwa 600 Euro nähert, ist das Handy ein echter Preis-Leistungs-Knaller. Spätestens dann sollten alle zuschlagen, die gewartet haben. GIGA wird euch informieren, wenn der Preis diese magische Grenze erreicht.