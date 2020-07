Bildquelle: GIGA

Wer auf der Suche nach einem neuen Android-Handy im High-End-Bereich ist, sollte aktuell in der MediaMarkt Tarifwelt vorbeischauen. Dort bekommt ihr das Samsung Galaxy S20 inklusive 18 GB LTE, einer Allnet- und SMS-Flat für nur 34,99 Euro im Monat.

Top-Angebot: Samsung Galaxy S20 + 18 GB LTE im Telekom-Netz

Handy-Schnäppchen mit Tarif im Netz der Deutschen Telekom sind rar gesät, aber auch sehr begehrt. Denn: Die Telekom bietet in Deutschland immer noch das beste Netz, lässt sich das aber auch ganz schön was kosten, wenn man sich die MagentaMobil-Preise so anschaut. Wer trotzdem nicht auf ein Smartphone-Flaggschiff mit üppigen Telekom-Vertrag verzichten will, sollte sich die Angebote in der Tarifwelt von MediaMarkt ansehen. Dort gibt zum Beispiel das Samsung Galaxy S20 in der 128-GB-Version mit 18 GB LTE, einer Allnet- und SMS-Flat im Telekom-Netz für 34,99 Euro pro Monat.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Anbieter: Mobilcom-Debitel

Netz: Telekom

Mindestlaufzeit: 24 Monate, 3 Monate Kündigungsfrist

Allnet-Flat für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze

18 GB LTE -Datenvolumen (max. 21,6 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 21,6 MBit/s) Wifi Calling und VoLTE

freenet Hotspot-Flat

EU-Roaming inklusive

Samsung Galaxy S20 mit Vertrag im Telekom-Netz: Kosten-Rechnung

Um einzuschätzen, wie gut das Angebot ist, müssen wir ausrechnen, was der Tarif ohne Handy kostet. Nur so können wir entscheiden, ob es sich lohnt, das Smartphone mit Vertrag zu kaufen. Gibt es günstigere SIM-only-Tarife, spart ihr mehr, wenn ihr Handy und Tarif separat voneinander kauft.

Die Rechnung des Tarifs im Überblick:

Grundgebühr: 24 x 34,99 Euro

Einmalige Zuzahlung für das Handy: 18,52 Euro

Einmaliger Anschlusspreis: 39,99 Euro

Versandkosten: gratis

Gesamtkosten nach 2 Jahren Mindestvertragslaufzeit: 898,27 Euro

Aktuell günstigster Preis für das Samsung Galaxy S20: 679 Euro

Effektivpreis für den Telekom-Tarif mit 18 GB LTE: 219,27 Euro (9,14 Euro im Monat)

9,14 Euro im Monat für 18 GB LTE im Telekom-Netz ist definitiv ein gutes Angebot, auch wenn die maximale Geschwindigkeit bei nur 21,6 MBit/s liegt. Ohne Smartphone kostet der Tarif bei Mobilcom-Debitel rund 20 Euro im Monat.

Vergesst jedoch nicht, den Vertrag rechtzeitig zu kündigen, denn ab dem 25. Monat steigt die Grundgebühr auf 36,99 Euro im Monat. In zwei Jahren gibt es sicherlich bessere Angebote, GIGA hält euch an dieser Stelle auf dem Laufenden.