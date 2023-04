Ihr seid auf der Suche nach einer passenden Hülle für euer Samsung Galaxy S23? Wir zeigen euch, welche Cases es gibt und wie gut sie euer Smartphone schützen.

Kaum etwas ist ärgerlicher als ein brandneues Smartphone, das zu Boden stürzt und dann kaputt ist. Gerade wenn es um teure Premium-Geräte wie das neue Samsung Galaxy S23 geht, lohnt sich folglich die Anschaffung einer schützenden Hülle. Auch die macht euer Mobiltelefon gewiss nicht unzerstörbar. Dennoch ist dessen Schutzwirkung, die Smartphones vor den meisten Unachtsamkeiten des Alltags bewahren kann, nicht zu unterschätzen. Hier erfahrt ihr, welche Arten von Handyhüllen es gibt.

Auch für die im folgenden Video getestete Kamera des Samsung Galaxy S23 Ultra lohnt sich eine schützende Hülle. Denn Kratzer in der Linse schaden der Qualität eurer Aufnahmen.

Darauf solltet ihr bei einer Handy-Hülle achten

Das falsche Zubehör kann eurem Handy sogar schaden. Deshalb ist es wichtig, sich hier Gedanken zu machen. Moderne Smartphones verfügen heute oft über eine Rückseite aus Glas oder Aluminium. Das fühlt sich zwar wertig an, sorgt jedoch zugleich dafür, dass die Geräte schnell aus der Hand rutschen. Wenn ihr also eine passende Hülle für euer Samsung Galaxy S23 sucht, solltet ihr idealerweise darauf achten, dass diese eine griffige Oberfläche aufweist. Somit haltet ihr das Handy stets sicher in der Hand und beugt dadurch den ein oder anderen Sturz vor. Darüber hinaus gibt es verschiedene Typen von Handyhüllen, die alle ihre Vor- und Nachteile mit sich bringen. Welche das sind, schauen wir uns im Folgenden einmal genauer an.

Die richtige Hülle für das Samsung Galaxy S23 finden – drei Typen im Vergleich

Damit ihr das passende Case für euer Samsung Galaxy S23 findet, solltet ihr wissen, welche Arten von Hüllen es gibt. Hier bekommt ihr den Überblick:

Klassisches Case: Dies ist nicht ohne Grund die beliebteste Variante der Schutzhüllen für euer Handy. Denn es gibt sie in vielen verschiedenen Farben und Formen. Beispielsweise als Soft-Case aus Gummi oder Silikon oder auch als Hard-Case aus Holz, Metall oder Kunststoff. In dieser Kategorie findet ihr oftmals besonders schlichte und preiswerte Handyhüllen, die jedoch üblicherweise nur die Ränder und die Rückseite des Smartphones schützen.

Flip-Case: Eine Hülle, die euer Samsung Galaxy S23 auch auf der Vorderseite schützt. Zumindest wenn ihr das Gerät gerade nicht verwendet. Denn dann klappt ihr das Flip-Case einfach zu und beugt somit Kratzer im Display vor. Die Abdeckung für die Front sorgt jedoch leider dafür, dass das Handy beim Tippen oftmals nicht so gut in der Hand liegt.

Outdoor-Hülle: Cases dieser Kategorie tragen etwas dicker auf und kommen mit einem verstärkten Kantenschutz daher. Oftmals ist auch gleich ein spezieller Displayschutz oder ein Panzerglas dabei. Insgesamt lässt eine Outdoor-Hülle euer Smartphone oft deutlich größer und unhandlicher erscheinen. Dafür braucht das Gerät aber auch die etwas härteren Stürze nicht zu fürchten.

Darüber hinaus gibt es noch einige spezielle Arten von Hüllen, die jeweils bestimmte Funktionen erfüllen. Eine Akku-Hülle sorgt beispielsweise dafür, dass euer Samsung Galaxy S23 abseits der Steckdose länger durchhält. Einige Cases verfügen aber auch über integrierte Kamera-Abdeckungen oder kleine Ständer, mit denen sich das Smartphone aufrecht hinstellen lässt. Außerdem könnt ihr auch separaten Kamera-Schutz für euer Samsung Galaxy S23 erwerben.

