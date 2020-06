Saturn hat erneut die Speichertage gestartet. Eine Woche lang könnt ihr euch verschiedene Speichermedien wie SSDs, interne oder externe Festplatten, SD-Karten und USB-Sticks zu reduzierten Preisen schnappen. Wer schnellen Speicher für seine PS4 oder Nintendo Switch sucht oder eine HDD für große Backups, wird hier fündig. Wir haben uns die Details für euch angeguckt.

Nachdem es bei MediaMarkt vor kurzem bereits eine ähnliche Aktion gab, ist jetzt Saturn nachgezogen: Während der „Speicher-Knallertage“ gibt es eine Woche lang täglich ab 18:00 Uhr bis 09:00 Uhr (Folgetag) wechselnde Speicher-Angebote. Einige Highlights bleiben aber auch über die gesamte Zeit versandkostenfrei verfügbar (solange der Vorrat reicht). Wir haben nachfolgend eine kleine Auswahl getroffen.

Externe SSD für unterwegs: SanDisk Extreme Portable SSD 1 TB zum aktuellen Top-Preis für 139 Euro

Die SanDisk Extreme Portable SSD ist genau das, was der Name bereits verrät: Eine super portable SSD, die schnellen Speicher für unterwegs bereitstellt. In unserem Test hat die kleine SSD bis zu 370 MB/s (Schreiben) und bis zu 470 MB/s (Lesen) erreicht. Das besonders kompakte Laufwerk wird über USB-C (3.1 Gen2) an euren Desktop-PC oder Laptop angeschlossen, bietet aber auch einen USB-A-Adapter. Dank IP55-Zertifizierung ist das Gehäuse zudem gegen Strahlwasser und Staub geschützt.

Bearbeitet ihr beispielsweise Videos unterwegs oder schiebt viele Dateien zwischen Geräten hin und her, ist die schockresistente SanDisk Extreme Portable mit 1 TB Speicher für 139 Euro ein Schnäppchen. Saturn liefert den aktuellen Bestpreis über einen 20-Euro-Rabatt im Warenkorb.

SSD für PC und Konsole: SanDisk Ultra 3D 512 GB für 61 Euro

Die Ultra-3D-Serie von Sandisk platziert sich in der SSD-Mittelklasse. Damit ist sie prädestiniert für Systemlaufwerke am PC, aber auch als zusätzliche Platte für größere Daten wie Spiele oder Videodateien, auf die man schnell Zugriff benötigt. Wer die Boot- und Ladezeiten seiner PS4 (Pro) verringern oder einem alten Laptop neues Leben einhauchen möchte, findet in der SanDisk Ultra ebenfalls eine gute Option. Die512-GB-Variante der SanDisk Ultra 3D bekommt ihr für 61 Euro zum aktuell besten Preis. Ein 10-Euro-Rabatt wird euch im Warenkorb bei der Bestellung abgezogen.

Falls ihr keinen blassen Schimmer davon habt, wie eure PS4 von einer SSD profitieren kann, zeigen wir euch Vorteile und Vorgehensweise zum Einbau in diesem Video:

microSD-Speicherkarte: SanDisk Ultra 128 GB für 15 Euro

Wer eine zuverlässige Marken-Speicherkarte sucht, greift entweder zu Samsung oder SanDisk. Mit der SanDisk Ultra micro-SDXC-Karte (Class 10/UHS-Class 1) erhält man 128 GB auf Pfenniggröße. Für 15 Euro bekommt ihr die Karte zum momentanen Tiefpreis. Ein neuer Bestpreis wird damit zwar nicht aufgestellt, günstig ist die SanDisk Ultra dennoch. Wenn ihr beispielsweise eine Speichererweiterung für die Nintendo Switch oder euer Handy braucht, macht ihr bei diesem Angebot nichts falsch. Alternativ gibts die SD-Karte bei Amazon zum gleichen Preis.

Weitere Speicherangebote

Auf der Saturn-Landeseite gibt es noch einige weitere Produkte, die sich lohnen können – externe Festplatten, USB-Sticks und weitere SSDs. Weil die Angebote oft wechseln können, lohnt es sich, regelmäßig reinzuschauen.

