Es ist ein blutiges Spiel, dass nur die wenigsten gewinnen können: Hier verraten wir euch die richtige Reihenfolge aller „Saw“-Filme.

Mit fiesen Fallen foltert der Puzzle-Mörder Jigsaw langsam seine Opfer und lässt sie selbst entscheiden, ob sie würdig sind, am Leben gelassen zu werden. Diese spannende und zugleich moralisch fragwürdige Jagd zieht sich mittlerweile durch ganze neun Filme. Sogar im Tod ist der clevere Fallensteller nämlich noch für einige Spiele zu haben. Mit uns dürft ihr euch selbst in die Fallen begeben und lernen, in welcher Reihenfolge ihr euch die „Saw“-Filme anschauen solltet.

Ihr liebt Horror, aber auch Comedy? Wir vereinen beides für euch in unserem Video zu Filmfehlern in Horrorfilmen:

Die „Saw“-Filme in der richtigen Reihenfolge

Filmreihenfolge nach Erscheinung

Wenn ihr jetzt erwartet, dass die Reihenfolge der „Saw“-Reihe genau so verwoben ist wie die Handlung der Filme, können wir getrost Entwarnung geben. Auf eine kleine Sache solltet ihr dennoch achten: In der inhaltlichen Reihenfolge steht der Film „Jigsaw“ aus dem Jahr 2017 an erster Stelle, da er sich vor den Ereignissen von „Saw“ (2004) ansiedeln. Wir haben euch daher noch eine zusätzliche Liste zur inhaltlichen Reihenfolge gepuzzelt, falls ihr die richtige Chronologie der Filme bevorzugt. Den neusten Ableger „Saw: Spiral“ könnt ihr losgelöst von der eigentlichen Serie betrachten, da dieser für sich alleine steht. Alle Filme findet ihr zum Anschauen auf Amazon Prime Video.



Filmreihenfolge nach Inhalt

Wird es „Saw 10“ geben?

Schon lange ranken sich die Gerüchte um eine weitere Fortsetzung der Kultreihe und vor einigen Wochen wurde diese mit „Saw 10“ endgültig bestätigt. Wie das Magazin Deadline bekannt gab, soll der Film voraussichtlich am 27. Oktober 2023 erscheinen, in der Schauspieler Tobin Bell ebenfalls wieder in der Rolle des Mörders Jigsaw zu sehen sein wird. Dabei könnte der neue Teil zudem ein Prequel zu „Saw III“ (2006) werden und somit die Geschichte zwischen dem zweiten und dritten Film vervollständigen.

