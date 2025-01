Scheibenenteiser selber machen: Mit nur zwei Zutaten zu klarer Sicht

Der Winter ist da und die Scheiben sind voller Eis und Schnee. Wer dann keinen Scheibenenteiser zur Hand hat, kann diesen notfalls selbst machen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die günstige Alternative

Zur aktuellen Jahreszeit gehören vereiste Autoscheiben einfach dazu. Ärgerlich ist das aber trotzdem, wenn ihr zum Beispiel zur Arbeit müsst. Doch Scheibenenteiser könnt ihr zur Not auch selber machen, und das kommt euch nicht nur günstiger, sondern ist auch umweltfreundlicher. Welche Stoffe in handelsüblichen Produkten ist und welche Hausmittel ihr für euer eigenes Gemisch braucht, lest ihr bei uns.

Anzeige

Was ist in herkömmlichem Scheibenenteiser drin?

Gekaufter Scheibenenteiser besteht üblicherweise aus einem Alkohol-Gemisch aus Glykol und Ethanol. Darüber hinaus setzen die Hersteller meist noch andere umweltschädliche Inhaltsstoffe wie Glycerin ein, um unter anderem dafür zu sorgen, dass der Alkohol langsamer verdunstet und somit seine Wirkung auf der Scheibe länger entfalten kann.

Anzeige

Wenn ihr eine Sprühflasche habt, könnt ihr eure Autoscheiben aber auch mithilfe einfacher Hausmittel enteisen. Im Grunde braucht ihr dafür nur zwei einfache Zutaten, die ohnehin in keinem Haushalt fehlen.

Scheibenenteiser selber machen – mit nur zwei Hausmitteln

Mit den folgenden Zutaten könnt ihr euren Scheibenenteiser im Handumdrehen selber machen:

Wasser

Spiritus, Isopropylalkohol oder Essigessenz

Anzeige

Für die Zubereitung mischt ihr jeweils einfach zwei Teile Wasser mit einem Teil von einer der anderen drei Substanzen, wie zum Beispiel Essig. Auf 200 ml Wasser benötigt ihr also beispielsweise 100 ml Essigessenz.

Sofern ihr euch für den Spiritus entscheidet, solltet ihr noch etwas Spülmittel hinzugeben, damit sich das Gemisch verbindet. Danach schüttelt ihr die Sprühflasche gut durch und könnt mit dem Hausmittel-Mix sofort eure Autoscheiben enteisen.

Im Video zeigen euch unsere Kolleginnen und Kollegen von desired einige Kniffe und Tricks, wie ihr auch im Alltag Geld sparen könnt:

Geld sparen im Alltag: 5 Tipps, wie du billiger wegkommst

Autoscheiben enteisen per Hausmittel: So wendet ihr die Mischung an

Um mit dem selbst gemachten Scheibenenteiser nun das Eis zu beseitigen, sprüht ihr ihn einfach auf die Fensterscheiben eures Autos und lasst ihn für etwa eine Minute einwirken. Danach entfernt ihr das Eis mit einem Schaber und sorgt so für eine klare Sicht.

Auch ein präventiver Einsatz der Mixtur ist möglich. Verteilt dafür einfach am Abend zuvor ein paar Sprühstöße auf der Scheibe, sodass diese über Nacht weniger stark vereisen kann. Alternativ bietet sich dafür aber auch die Anschaffung einer Abdeckung (auf Amazon ansehen) an, mit der ihr die Windschutzscheibe vor Eisablagerungen schützt.

Eiskratzer Statt 24,99 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.01.2025 14:15 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.