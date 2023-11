Seid ihr echte Skyrim-Experten? Meistert unser ultimatives Quiz

Die riesige Welt von The Elder Scrolls 5: Skyrim hält jede Menge Geheimnisse und Entdeckungen bereit. Wie gut kennt ihr euch in dem Rollenspiel aus? Stellt euch unserem Experten-Quiz und beweist euer Skyrim-Wissen!

Ihr habt 1.000 Stunden in The Elder Scrolls 5: Skyrim gesteckt und wisst alles über das Spiel? Testet euren persönlichen Horizont in Himmelsrand mit unserem ultimativen Quiz, das alle – oder wenigstens viele – Bereiche des Spiels antastet und bei euch abfragt. Wir werden hier vielleicht mit den üblichen, einfachen Fragen einsteigen, dann jedoch graben wir uns kopfüber weiter hinein in die Lore des Spiels, die Quests, die Charakter, bis wir vor lauter Antworten womöglich gar nicht mehr den Ausgang des Frage-Tunnels sehen können.

Seid ihr einmal durch, so werdet ihr einen offiziellen Titel in Himmelsrand erhalten, als Anerkennung euer hier erbrachten Leistungen. Ihr müsst nicht alle Antworten kennen, um der wahre Drachengeborene zu werden, doch Hochkönig kann – wie wir alle wissen – nur einer sein. Oder jeder, der genug Fragen richtig beantwortet. Vielleicht seid ihr aber sogar noch schlauer, als ein König?

Wer werdet ihr sein? Wie weit könnt ihr in den chaotischen Strukturen von Himmelsrand aufsteigen? Findet es jetzt heraus:

Zu schwer? Zu einfach? Und welchen Titel habt ihr erhalten? Schreibt mir in die Kommentare, wie viele Fragen ihr beantworten konntet – und falls Interesse an einem noch kniffligeren Skyrim-Quiz besteht, so macht mich gern darauf aufmerksam.