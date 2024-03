Dragon's Dogma 2: Schatzkammer von Vermund mit und ohne Schlüssel öffnen

Die Schatzkammer von Schloss Vernworth in Dragon's Dogma 2 hält zahlreichen Loot für euch bereit. Allerdings kommt ihr gar nicht so leicht dort hinein. Wie ihr die Schatzkammer von Vernworth mit und ohne Schlüssel öffnen könnt, verraten wir euch an dieser Stelle.

Dragon's Dogma 2 Facts

Anzeige

Schatzkammer in Schloss Vernworth finden

Wenn ihr Schloss Vernworth schon gründlich erkundet habt, seid ihr vielleicht auch schon auf die Schatzkammer gestoßen, die sich im ersten Untergeschoss des Schlosses befindet. Je nach Tageszeit sind verschiedene Türen im Schloss verschlossen oder unverschlossen.

Tagsüber könnt ihr meist einfach durch den Haupteingang hinein spazieren. Biegt hier direkt nach links ab, dann rechts an den Treppen vorbei durch den langen Gang bis ans Ende. Hier führen euch Treppen direkt weiter nach unten bis vor die Tür der Schatzkammer.

Anzeige

Fundort der Schatzkammer in Schloss Vernworth (Bildquelle: Capcom/GIGA)

Es gibt hier nun zwei Möglichkeiten, je nachdem, wie weit ihr im Spiel schon fortgeschritten seid. Entweder steht keine Wache vor der Schatzkammer und die Tür ist verschlossen oder aber eine Wache steht vor der Tür und die Tür ist unverschlossen.

Schatzkammer mit Wache davor

Mit einer Wache wird immer automatisch eine kurze Sequenz starten, wenn ihr euch zu sehr nähert und die Wache wird euch etwas zurücksetzen. Es gibt hier allerdings einen Trick, mit dem ihr die Wache von der Tür wegbekommt.

Anzeige

Sprintet auf die Wache zu und drückt dann im letzten Moment die Ergreifen-Taste (R2/RT). Mit dem richtigen Timing werft ihr die Wache dann über eure Schulter und könnt sie zurück nach oben tragen. Legt sie dann einfach im ersten Raum ab und sprintet schnell zurück zur Schatzkammer.

Stellt euch an den Treppenrand, sprintet kurz nach vorne und drückt die Ergreifen-Taste, um die Wache zu tragen (Bildquelle: Capcom/GIGA)

Das Zeitfenster zum Ergreifen der Wache ist sehr klein, ihr könnt es aber so oft versuchen, wie ihr wollt, bis es klappt. Für die Tür ist in diesem Fall kein Schlüssel notwendig, da sie offen steht.

Schlüssel für Schatzkammer finden

Ohne Wache ist die Tür zur Schatzkammer bei euch aller Wahrscheinlichkeit nach verschlossen. In diesem Fall benötigt ihr den brüchigen Schatzkammerschlüssel, den ihr beim alten Schlachtfeld nordöstlich von Ruhestadt finden könnt. An der markierten Stelle unterhalb auf der Karte könnt ihr Oskar finden, der von Monstern angegriffen wird. Rettet ihn und nehmt seine Nebenquest „Das Läuten zur Ruhe“ an. Er bringt euch dann genau in den Raum, wo ihr den Schatzkammerschlüssel finden könnt.

Anzeige

An dieser Stelle trefft ihr Oskar, der euch zum alten Schlachtfeld führen kann (Bildquelle: Capcom/GIGA)

Folgt Oskar bis in die Burg auf dem alten Schlachtfeld. Im Raum, wo seine Quest endet, findet ihr in einer Ecke eine Schatztruhe mit dem brüchigen Schatzkammerschlüssel.

Die Truhe mit dem Schlüssel befindet sich innerhalb der Burg auf dem alten Schlachtfeld (Bildquelle: Capcom/GIGA)

Belohnungen in der Schatzkammer

Wie auch immer ihr euch Zutritt verschafft habt, in der Schatzkammer könnt ihr jede Menge Truhen mit Loot öffnen. Folgende Beute erwartet euch:

Ring der Zuversicht (Erhöht vorübergehend Verteidigung eines Vasallen, dem aufgeholfen wurde)

(Erhöht vorübergehend Verteidigung eines Vasallen, dem aufgeholfen wurde) Verwester Medusakopf (Unbrauchbar, kann für 1.500 G verkauft werden)

(Unbrauchbar, kann für 1.500 G verkauft werden) Tochter des Abends (Schild, mit dem ihr die Medusa versteinern und so leicht besiegen könnt).

(Schild, mit dem ihr die Medusa versteinern und so leicht besiegen könnt). Umhang des Lindwurm-Jägers

20.000 G (Liegen neben einer der Truhen am Boden)

10 Gaming-Fragen, die ihr nur beantworten könnt, wenn ihr ein echtes 90er-Kind seid

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.