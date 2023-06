SIMon mobile verspricht günstiges Surfen und Telefonieren. Aber wie sind die Erfahrungen mit dem Anbieter? Das erfahrt ihr in diesem Beitrag.

SIMon mobile ist günstig und flexibel, weshalb der Anbieter für so viele interessant ist. Aber gerade wenn so günstige Tarife locken, wollen die meisten Menschen mehr über den Mobilfunkanbieter wissen. Vielleicht stellt ihr euch dann auch die Frage, ob der Anbieter seriös ist und wollt mehr erfahren, sowohl über den Anbieter direkt als auch über die Erfahrungen von Kunden.

Kundenbewertungen: Das sind die Erfahrungen mit SIMon mobile

Auf den zwei bekanntesten Bewertungsplattformen, Trustpilot und Trusted Shops, könnt ihr bereits eine Menge Bewertungen für SIMon mobile einsehen. Auf Trustpilot haben bereits 818 Menschen ihre Bewertung abgegeben. Mit 4,4 von 5 Sternen schneidet der Mobilfunkanbieter hervorragend ab. Auf Trusted Shops könnt ihr sogar über 5000 Bewertungen einsehen. Hier schneidet das Unternehmen sogar mit einem „sehr gut“ ab. Auf dieser Plattform teilen 83 % ein positives Feedback und können SIMon mobile auch weiterempfehlen. Lediglich 3 % bewerten das Unternehmen negativ.

Schauen wir uns die Ein-Sterne-Bewertung einmal genauer an. Sowohl auf Trustpilot als auch auf Trusted Shops kann man in den Negativ-Bewertungen sofort erkennen, was das Hauptproblem ist. In erster Linie wird die Wartezeit auf die SIM-Karte kritisiert, aber in manchen Bewertungen könnt ihr auch von mangelnder Kundenkommunikation lesen. Alles in Allem ist SIMon mobile aber sehr gut bewertet.

Ist SIMon mobile seriös?

Ja, SIMon mobile ist seriös. Der Anbieter gehört zur Vodafone GmbH. Auch das Trusted Shops Gütesiegel ist gültig und entspricht den Qualitätskriterien. Geprüft werden unter anderem Datenschutz, Kosten und Zahlung, Identität des Unternehmens und der Bestellvorgang. Außerdem könnt ihr bei SIMon mobile den Käuferschutz von Trusted Shops nutzen. Der Anbieter überzeugt einfach mit seinen günstigen Preisen und der übersichtlichen Tarifstruktur. Für Anbieterwechsler gibt es einen Rabatt auf die Grundgebühr und das jeden Monat!

