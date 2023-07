Auf eurer Pferderanch darf natürlich eines nicht fehlen: Ein Pferd! Oder am besten gleich mehrere. Daher zeigen wir euch hier, wie ihr Pferde kaufen und züchten könnt und worauf ihr achten müsst, damit die Schwangerschaft ein Erfolg wird.

Sims 4: Pferd kaufen oder retten?

Damit ihr ein Pferd züchten könnt, benötigt ihr zuerst einmal natürlich schon zwei Pferde auf eurer Ranch: Eine Stute und einen Hengst. Geht also über euer Handy zum Haushaltsmenü und wählt dort die "Ranch-Tiertausch-Börse" aus. Danach öffnet sich ein Menü, wo ihr auswählen könnt, ob ihr ein Pferd retten oder kaufen wollt.

Pferd kaufen: Für 1000 Simoleons könnt ihr aus einer Vielzahl von Pferden euer Wunschtier auswählen. Geht mit dem Zeiger auf ein Pferd, um das Alter (Fohlen, Erwachsenenalter, Seniorenalter) und die Charaktereigenschaften zu erfahren. Entspannte und liebesbedürftige Pferde eignen sich am besten für die Züchtung.

Pferd retten: Diese Variante ist weit billiger, denn die Pferde kosten jeweils nur 250 Simoleons. Hier sind zwar auch alle Altersgruppen vertreten, allerdings besitzt jedes der Pferde aufgrund des schwierigen Umfeldes, in dem es aufgewachsen ist, das Merkmal "Ängstlich". Das macht es euch sehr viel schwerer, ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen Sim und Pferd aufzubauen.

Ganz gleich welche Variante ihr wählt, ihr müsst zwingend darauf achten, dass sich die Pferde im Erwachsenenalter befinden. Ansonsten können sie nicht gepaart werden. Denn die Fohlen sind noch zu jung und die Seniorenpferde können nicht mehr trächtig werden.

Solltet ihr das Live-Spiel noch nicht gestartet haben, könnt ihr auch im Haushalt-Erstellen-Menü ein Pferd eurer Wahl für das Züchten designen. Da das Fohlen in der Regel das Aussehen der Eltern übernimmt, könnt ihr so auch die Wunschfarbe und Wunschrasse auswählen.

Pferde züchten in Sims 4 Pferderanch

Nun habt ihr beide Pferde auf eurer Farm und könnt mit den Vorbereitungen für die Züchtung starten. Sucht euch die Stute oder den Hengst aus und fangt an, eine Beziehung aufzubauen. Ihr müsst mindestens den Status "Freunde" erreichen, bevor ihr das Pferd zur Paarung überreden könnt. Das schafft ihr, indem ihr euch um das Pferd kümmert. Achtet darauf, dass immer genug Wasser, Heu und Präriegras vorhanden und der Stall sauber ist.

Nutzt Interaktionen wie "Fell streicheln", "Umarmen", und "Hals kraulen" aus, damit das Pferd schneller eine Beziehung aufbaut. Ihr könnt zwar auch mit dem Pferd freundlich reden, allerdings steigt das Barometer dabei nur langsam. Die Charaktereigenschaften der Pferde müsst ihr zum Glück nicht ausbauen, es ist lediglich die Beziehungsleiste wichtig. Daher sind auch keine sportlichen Aktivitäten mit dem Pferd zu absolvieren.

Wenn euer Pferd rundum zufrieden ist und bei eurem Status "Freunde" steht, könnt ihr die Option "Ermutigen" und "Ermutigen, sich zu paaren mit..." auswählen. Wählt nun den Gegenpart aus und wenn das Pferd einverstanden ist, sucht es umgehend den zukünftigen zweiten Elternteil auf. Nach einer Sequenz müsst ihr einige Stunden warten, ob die Züchtung funktioniert hat. Falls der Versuch fehlgeschlagen ist, müsst ihr ein bis zwei Tage warten, bevor ihr es erneut versuchen könnt.

Falls ihr gleich beim ersten Mal Erfolg hattet: Gratulation! Pferde sind zum Glück nicht so lange schwanger wie Menschen, denn die Schwangerschaft dauert gut eineinhalb Tage. In dieser Zeit könnt ihr mit der trächtigen Stute natürlich nicht ausreiten und jegliche Anstrengung ist verboten. Sie wird sich öfter unwohl fühlen, also kümmert euch mit eurem Sim gut um das Pferd. Sobald die Wehen einsetzen, könnt ihr das Pferd in den Stall begleiten, um die Geburt voranzutreiben.

Die Geburt des Fohlens dauert nur kurz und zack, könnt ihr auch schon einen Namen für das kleine Pferdchen auswählen. Danach erscheint es direkt neben der frischgebackenen Mutter. Damit wird das Fohlen offiziell in euren Haushalt aufgenommen und muss ebenso umsorgt werden wie eure restlichen Tiere.