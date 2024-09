Solar-Tipp: Jetzt mit dem modularen Energiespeicher Anker SOLIX X1 und den richtigen Förderungen sparen

Ihr wollt den Umstieg auf Solarenergie wagen oder habt bereits eine PV-Anlage auf dem Dach? Dann ist ein Energiespeichersystem ratsam, um die nachhaltig erzeugte Energie noch effizienter zu nutzen. Dank bestimmter staatlicher Förderungen könnt ihr auch 2024 zusätzlich profitieren.

Die Energiewende ist in vollem Gange und immer mehr Menschen setzen auf erneuerbare Energien, um ihre Haushalte zu versorgen. Doch in sonnenärmeren Monaten ist eine Solaranlage allein oft nicht genug, um den Haushalt autark mit Energie zu versorgen. Hier kommt der Anker SOLIX X1 ins Spiel – ein modulares Energiespeichersystem, das euch nicht nur unabhängiger von externen Stromanbietern macht, sondern auch eure Energiekosten spürbar senken kann. Dank Speicher könnt ihr zudem jederzeit euer E-Auto per EV-Charger laden und sogar eine Wärmepumpe betreiben, deren Anschaffung im Rahmen der Heizungsförderung für Bestandsgebäude sogar staatlich gefördert wird.

Anker SOLIX X1: Power für das Grenzenlose

Das Speichersystem von Anker lässt sich nach euren Bedürfnissen erweitern. (© Anker)

Der Anker SOLIX X1 bietet euch eine Vielzahl von Funktionen, die ihn von anderen Energiespeichern auf dem Markt abheben:

Flexibilität: Der Anker SOLIX X1 ist modular aufgebaut und bietet eine flexible Kapazität von 5 bis 180 kWh sowie eine Leistung von 3,68 bis 72 kW. Ihr könnt das System also genau auf eure Bedürfnisse anpassen und bei steigendem Energiebedarf einfach erweitern.

Automatische Isolation bei Fehlern: Sollte ein Batteriemodul ausfallen, wird es automatisch isoliert, sodass der Rest des Systems weiterhin reibungslos funktioniert.



Keine Energieverluste: Selbst wenn ihr neue und alte Batterien mischt, kommt es zu keinen Energieverlusten – ein sogenannter „Barrel-Effekt“ bleibt aus.



24/7 Sofort-Backup für das ganze Haus:

Nahtlose Stromversorgung bei Stromausfällen

Umschaltzeit von weniger als 10 ms

Bei kurzen Ausfällen: Konstante Leistung, die 1,05x der Nennleistung entspricht, um auch leistungsstarke Haushaltsgeräte zu betreiben

Bei längeren Ausfällen: Stetige Stromversorgung des Hauses durch Solarpanels

Dank des innovativen Energy Optimizers kann jede Batterie unabhängig voneinander geladen und entladen werden. Das verhindert Kapazitätsverluste und sorgt dafür, dass ihr über zehn Jahre hinweg bis zu 2.000 kWh mehr Energie gewinnen könnt als mit vergleichbaren Systemen. Mehr nutzbare Energie bedeutet weniger Kosten – mit dem Anker SOLIX X1 spart ihr dadurch bares Geld, was sich an der Stromrechnung bemerkbar macht.

Ob Solaranlage, Speicher oder EV-Charger: Anker hat für alle Energiebedürfnisse eine praktische Lösung. (© Anker)

Fahrt ihr bereits ein E-Auto oder wollt demnächst eines anschaffen, ist zudem die Installation eines EV-Chargers sinnvoll. So könnt ihr euren selbst produzierten und gespeicherten Strom zum Laden nutzen und zahlt künftig nichts mehr fürs Tanken.

Minimalistisches und schlankes Design

Der Energiespeicher ist unauffällig und hat ein schlankes Design. (© Anker)

Mit einer Tiefe von nur 15 Zentimetern ist der Anker SOLIX X1 etwa 40 Prozent schlanker als herkömmliche Energiespeichersysteme. Das minimalistische Design passt sich nahtlos in eure Wohnumgebung ein, ohne störend zu wirken.

Zusätzliche Features:

Wetterresistenz: Dank der thermischen Boost-Technologie funktioniert der Anker SOLIX X1 selbst bei extremen Temperaturen zwischen -20 und 55°C einwandfrei.

Dank der thermischen Boost-Technologie funktioniert der Anker SOLIX X1 selbst bei extremen Temperaturen zwischen -20 und 55°C einwandfrei. Interaktiver Lichtstreifen und Starry Night Screen: Diese Anzeigen informieren euch in Echtzeit über den Betriebsstatus, ohne dass ihr eine App öffnen müsst.

Diese Anzeigen informieren euch in Echtzeit über den Betriebsstatus, ohne dass ihr eine App öffnen müsst. Eigenverbrauchsmodus: Minimiert Netzstrom und maximiert die Nutzung grüner Energie. Tagsüber laden die Solarpanels den Speicher auf und versorgen das Haus, nachts wird die gespeicherte Energie genutzt.



Minimiert Netzstrom und maximiert die Nutzung grüner Energie. Tagsüber laden die Solarpanels den Speicher auf und versorgen das Haus, nachts wird die gespeicherte Energie genutzt. Zeitabhängiger Modus: Laden, wenn die Energiepreise niedrig sind, und entladen, wenn die Preise hoch sind, um zusätzliche Kosten zu vermeiden.

Förderungen und staatliche Anreize: So spart ihr noch mehr

Solaranlagen und Speicher sind auch 2024 mehrwertsteuerbefreit – so spart ihr bei der Anschaffung. (© Anker)

Auch wenn viele Fördermöglichkeiten für PV-Anlagen mit Speicher in Deutschland mittlerweile ausgelaufen sind: Aktuell gibt es noch immer einige Wege, um für die Installation von Photovoltaikanlagen in Kombination mit Stromspeichern und EV-Chargern zu sparen. Das senkt zum einen die Anschaffungskosten und verkürzt zum anderen die Zeit, bis sich das Gerät amortisiert hat.

Das Programm KfW 270 bietet zinsgünstige Kredite für die Installation von Photovoltaikanlagen, auch in Kombination mit Stromspeichern und EV-Chargern. Der Kredit kann über eure Hausbank beantragt werden und ist für Privatpersonen, Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen verfügbar.

Neben spezifischen Programmen der einzelnen Bundesländer profitieren alle Photovoltaikanlagen von der seit 2023 geltenden Mehrwertsteuersenkung auf 0 Prozent, was den Erwerb und die Installation von Solaranlagen und Speichern deutlich günstiger macht. Darüber hinaus könnt ihr überlegen, ob sich die Anschaffung einer förderbaren Wärmepumpe für euch lohnt. Diese lässt sich auch mit dem von eurer PV-Anlage erzeugten Energie betreiben. Den für den Betrieb benötigten Strom könnt ihr ganzjährig mit dem Anker SOLIX X1 speichern.

Eure Investition in eine nachhaltige Zukunft

Mit dem Speichersystem von Anker wird euer Haushalt energieunabhängiger. (© Anker)

Der Anker SOLIX X1 ist mehr als nur ein Energiespeichersystem – er ist eure Lösung für eine unabhängige, kosteneffiziente und umweltfreundliche Energieversorgung. Mit seinem modularen Design, der innovativen Technologie und den zusätzlichen Features passt er sich nicht nur flexibel euren Bedürfnissen an, sondern hilft euch auch aktiv beim Sparen. Daher gilt die Anschaffung eines Energiespeichers wie dem Anker SOLIX X1 als zukunftssichere Investition, die sich sowohl finanziell als auch ökologisch auszahlt.

